Familiares y partidarios de alcaldesa mexicana asesinada piden justicia en su funeral

SHOTLIST JAMAPA, MÉXICO12 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFP 1. Plano general La gente lleva el ataúd mientras camina a su lado.2. Plano medio Los lugareños aplauden cuando el ataúd pasa 3. SOUNDBITE 1 - Baldomera Villa, residente de Jamapa (mujer, español, 5 seg.): "Ay no mucha tristeza que haya terminado ella así porque no se lo merecía, pero pues ni modo." 4. Plano general ataúd es llevado en una calle5. Plano general lugareños fuera de la funeraria6. Plano medio familiares y lugareños gritan "justicia" junto al ataúd 7. SOUNDBITE 2 - Sergio Cadena, jefe local del Partido de la Revolución Democrática (hombre, español, 14 seg.): "Nosotros pedimos que se investigue y se aclare este terrible asesinato, la muerte de nuestra compañera no puede quedar impune, y hacemos responsable directamente al gobierno del estado." 8. Plano medio la gente se abraza9. Plano medio la gente aplaude10. Plano general gente alrededor del ataud11. Paneo de derecha a izquierda gente carga el ataud en el cementerio12. Plano general la gente rodea el ataúd y pone sus manos encima de él13. Plano general sacerdote bendice ataúd14. Plano general lugareños en el cementerio15. Plano medio La gente arroja flores encima del ataúd dentro de la tumba16. Plano general pancarta en la entrada de la ciudad de Jamapa

Te Recomendamos