España.- Casado dice que Podemos "se está comiendo al PSOE" tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos

Acusa al jefe del Ejecutivo de "cruzar una línea negra": "El PSOE se tiene que respetar a sí mismo y romper con los radicales"



BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha aconsejado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que escuche a los 'barones' del PSOE e "históricos" dirigentes socialistas que rechazan negociar con Bildu los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, ya que, según ha recalcado, lo que está ocurriendo evidencia que Podemos "se está comiendo al PSOE".



Así se ha pronunciado tras reunirse con el Gremio de Restauración de Barcelona, acompañado por el presidente del PPC, Alejandro Fernández, el presidente del PP de Barcelona, Óscar Ramírez, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou. Se trata del segundo viaje de Casado a Cataluña en siete días y se produce en plena precampaña electoral para las autonómicas que se prevén el 14 de febrero.



En una intervención grabada y difundida por el PP, Casado ha afirmado que Sánchez ha "cruzado ya una línea negra" en los PGE al "pactar con Bildu a cambio de acercar a presos de ETA con delitos de sangre a sus espaldas a cárceles cercanas al País Vasco".



EXIGE EXPLICACIONES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO



Casado ha subrayado que lo que Bildu ha hecho ha sido "reivindicar esa cesión" asegurando que quiere venir a Madrid a "romper definitivamente el régimen". Y de nuevo ha censurado las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, saludando el comportamiento de la formación abertzale y que este partido reconozca públicamente a su vez que "todo acaba de empezar".



"Sánchez tiene que decir qué es lo que acaba de empezar. ¿Por qué el PSOE desde la dirección de Ferraz está diciendo que es una buena noticia para la democracia que los que no han condenado 860 asesinatos ahora sean sus socios prioritarios?, se ha preguntado.



Dicho esto, ha señalado que Sánchez debería escuchar a los presidentes autonómicos del PSOE y a los líderes históricos de esa formación que "recuerdan las víctimas" de ETA que han sufrido en sus filas y "no admiten que Bildu ahora sea quien mande para el futuro de la legislatura".



"El PSOE cada vez está más influido por Podemos. Podemos se está comiendo a PSOE y es quién manda en el Gobierno. Y eso es algo que la cuarta economía del euro no se puede permitir", ha enfatizado el líder del PP.



"NO HAY UN SOLO MINISTRO EN LA UE TAN RADICAL COMO IGLESIAS"



Según Casado, no hay "un solo ministro en Europa tan radical como Pablo Iglesias" ni existe un gobierno de coalición en la UE con "un socio tan extremista como Podemos". A su entender, "la recuperación de la economía, la defensa de la Constitución y la dignidad histórica de España no pueden depender de un partido como Podemos".



"El PSOE se tiene que respetar a sí mismo y tiene que romper con los radicales, que intentan blanquear la historia de Bildu, que dependen de los independentistas de Cataluña para aprobar los PGE y la investidura y que, encima, nos llevan a unos Presupuestos ruinosos con subidas masivas de impuestos y despilfarro", ha resaltado.



En este punto, ha destacado además que en las cuentas públicas hay "despilfarro" por la "subida de asesores" y el "amiguismo y enchufismo", "abandonando a sectores que crean empleo como el de la restauración, el turístico o a los autónomos". A su entender, el Gobierno está "a tiempo de rectificar" y hacer unos PGE "como los que merece España y no como los que quieren destruirla".



En este viaje a Cataluña Casado ha mostrado su apoyo al sector de la restauración en esta comunidad, que está viviendo "unos momentos trágicos con una caída absoluta de toda la hostelería". Por eso, ha solicitado al Gobierno medidas "urgentes y eficaces" como más liquidez, más créditos ICO y una carencia de un año para pagar los ya concedidos.



Además, ha defendido que los ERTE se extiendan hasta después del estado de alarma y una reducción de impuestos como está haciendo Europa. "Sánchez quiere hacer un infierno fiscal y subir 9.000 millones de impuestos a clases medias y trabajadoras", ha denunciado el jefe de la oposición.

