España alienta a la comunidad internacional a concretar ayudas para América Latina

En la imagen, Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

Santiago de Chile, 13 nov (EFE).- El Gobierno de España está preocupado por los recursos que necesitarán los países de América Latina para recuperarse de la crisis de la pandemia de covid-19 y trabaja con la comunidad internacional para establecer medidas concretas de ayuda.

Así lo expresó este viernes en una entrevista con Efe la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe del Gobierno de España, Cristina Gallach, quien realizó una visita oficial de trabajo a Chile en la que, entre otras cosas, mantuvo una reunión con representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para apoyar la recuperación de la región.

"Nos preocupa porque la salida de la crisis requerirá muchos recursos y hemos iniciado un debate en España. El propio presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) fue el primero que alertó a la comunidad internacional de este tema, y estamos viendo de qué manera esto se puede convertir en iniciativas más concretas", expresó Gallach.

La alta funcionaria ilustró que si bien España cuando se encontró en una situación difícil recurrió a la Unión Europea, en cuyo marco recientemente se acordó un plan de apoyo a todos los países que significará recursos financieros para la recuperación, en América Latina no existe un banco central al modo del europeo "ni una estructura financiera que haga este papel", lo que hace necesarias otras vías de ayuda.

"Tenemos mucho interés y nos gustaría contribuir a la búsqueda de soluciones y ver de qué manera la comunidad internacional es más útil en esta etapa de salida del postcovid con medidas socioeconómicas eficaces", indicó.

En su visita a Chile, Gallach mantuvo un encuentro de consultas políticas con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia; se reunió con empresas españolas radicadas en el país austral, con diputados chilenos y con representantes de la sociedad civil.

Además, participó en la inauguración de una exposición cartográfica en la Biblioteca Nacional con motivo del V Centenario del primer paso europeo por el Estrecho de Magallanes.

PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO

Gallach expresó que la reciente apertura de un proceso constituyente en Chile junto con el histórico aniversario de la hazaña de Fernando de Magallanes fueron los principales motivos que la empujaron a elegir a Chile como destino de esta visita oficial, la primera en muchos meses debido a la pandemia.

"Queríamos comprender bien cómo se estaba posicionando el Gobierno chileno, las fuerzas políticas, los centros de pensamiento, los empresarios, en esta singladura que se inicia", comentó.

Así, dijo que la vicecanciller Valdivia le trasladó la voluntad del Gobierno de acompañar este proceso para llevarlo a buen puerto, "consciente de su complejidad" y de todas las etapas que tiene que atravesar.

Con respecto a los empresarios, comentó que de la misma manera le transmitieron que "van a hacer todo lo que puedan por su parte" porque "son conscientes de la importancia de este proceso" así como de la situación de crisis económica que "requiere más que nunca empresas comprometidas".

"España y el Gobierno de España lo seguirá (el proceso constituyente) con todo detenimiento y las ganas de apoyar en lo que se considere que podemos hacerlo", dijo.

DIÁLOGOS CON GOBIERNO Y OPOSICIÓN DE VENEZUELA

Repasando la actualidad de la región latinoamericana, Gallach respondió acerca de la reciente extensión de las sanciones de la Unión Europea (UE) a Venezuela ante la actual crisis política, económica, social y humanitaria, y dijo que "las sanciones son consensuadas y acordadas entre todos".

No obstante, subrayó que el mensaje de España "siempre ha sido que la situación en Venezuela debe de abordarse a partir de un diálogo profundo entre los venezolanos".

"En eso hemos insistido en todas las etapas del proceso y España está en una posición que mantiene diálogos, relaciones con todos, con el Gobierno y con la oposición y siempre hemos insistido que no hay fuerza exterior que pueda ni deba dirigir ningún proceso dentro de Venezuela sino que tienen que ser los venezolanos y nosotros debemos de acompañarlo", expresó.

En el marco de la UE, comentó que el trabajo que realiza España es el de apoyar las salidas a las crisis y a la vez asegurar que el organismo tenga "una mirada más intensa y de mayor compromiso con América Latina".

PERÚ DEBE ENCONTRAR LA ESTABILIDAD

La secretaria de Estado abordó también la situación en Perú, donde el Congreso destituyó este lunes al presidente del país, Martín Vizcarra, después de que el pleno del Parlamento lo declarara "incapaz moral" en el juicio político abierto contra él, y fue sustituido por el titular del Congreso, Manuel Merino, quien designó a Ántero Flores-Aráoz como primer ministro.

Perú "debe de encontrar una estabilidad y cumplir con los compromisos electorales previstos para el año que viene", dijo Gallach, en referencia a los comicios presidenciales agendados para abril de 2021, al tiempo que mostró su esperanza de que la agitación en las calles se calme tras varios días de protestas.

Rubén Figueroa