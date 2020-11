España activa su diplomacia para frenar el flujo migratorio a Canarias

Desbordada ante la explosión de llegadas de migrantes a las islas Canarias, España desplegará su diplomacia para reforzar el control de las salidas de los países de origen y reactivar las repatriaciones paralizadas por la pandemia.

Así lo anunció este viernes desde este archipiélago situado frente al noroeste de África la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, al presentar un paquete de medidas que también incluyen la habilitación de instalaciones militares para acoger migrantes.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se desplazará el 22 de noviembre a Senegal y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, irá el 20 de noviembre a Marruecos "para reforzar la colaboración y trabajar de manera conjunta para evitar esas salidas", dijo Darias.

Se trata de dar "un impulso a la vía diplomática para evitar (...) que nadie se siga jugando la vida cuando se sube a esas embarcaciones", dijo Darias en rueda de prensa, en la que también aseguró que se pondrá "énfasis" en reactivar las repatriaciones de migrantes económicos que fueron paralizadas por la pandemia.

"La semana pasada ya hubo un avión que comenzó la primera repatriación de 22 personas a Mauritania", indicó Darias, días después de que la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, abogara en una visita a Canarias por aumentar las devoluciones.

Recientemente, los ministros de Interior y Asuntos Exteriores ya se desplazaron a varios países clave en el flujo migratorio como Mauritania, Túnez, Argelia, Chad o Níger.

Además, según indicó Darias, el gobierno prevé reforzar las fuerzas de seguridad desplegadas en el océano Atlántico con el destacamento de varios navíos, un avión, un helicóptero y un submarino.

- 'Cierras una ruta, se abre otra' -

La estrategia reproduce la utilizada durante la crisis migratoria en Canarias de 2006, cuando llegaron más de 30.000 personas al archipiélago. España firmó entonces tratados de colaboración con países como Mauritania o Senegal para frenar el flujo de migrantes.

"En 2006 también se apostó por el control férreo de fronteras en origen (...) y no se consiguió frenar la llegada de personas" sino desviarlas a otras rutas, criticó a la AFP Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional en España.

"Quieren trasladar su responsabilidad a terceros países y eso está abocado al fracaso", ahondó.

"Puede funcionar un tiempo, pero no a largo plazo. Cuando cierras una ruta, se abre otra y normalmente es más cara y más peligrosa", coincidió Judith Sunderland, vicedirectora para Europa de Human Rights Watch (HRW).

Desde hace meses, los migrantes han reactivado la ruta canaria en detrimento de la mediterránea, donde Europa firmó acuerdos con Turquía, Libia o Marruecos para controlar las fronteras.

Desde enero, han desembarcado en estas islas volcánicas más de 16.000 migrantes, multiplicando casi por diez las de 2019.

Solo el pasado fin de semana llegaron más de 2.000 migrantes, desbordando el dispositivo de acogida ubicado en el puerto canario de Arguineguín, donde hay unas 1.800 personas, una situación denunciada por Amnistía Internacional y HRW.

Si bien los migrantes deben pasar solo unas horas en ese muelle, el colapso del sistema para registrar a los migrantes y practicarles una prueba PCR hace que algunos estén varios días varados antes de ser recolocados.

"La situación en el muelle es complicada, el número de personas es muy alto", reconoció a la AFP Íñigo Vila, jefe de emergencias de Cruz Roja, que gestiona ese operativo.

"Incluso si estuviera en su capacidad, las condiciones no son dignas", dijo a la AFP Judith Sunderland, que visitó el campo hace una semana.

"Las tiendas son calurosas, están muy llenas, no hay camas, no hay colchones, no hay almohadas. Les dan dos mantas para usar una como cama y la otra como sábana", denunció.

El gobierno, que anunció recientemente el cierre del campo, acelera la puesta a punto de un terreno militar de Canarias, donde se han instalado 23 carpas para acoger 800 personas mientras terminan de adaptar las instalaciones definitivas.

"Va a ser inminente la apertura", dijo la ministra Darias, quien también anunció la cesión de otros equipamientos militares para acoger migrantes.

