El Salvador.- El Ayuntamiento de Valladolid pone El Salvador a disposición del Ministerio, que decidirá si mantenerlo o demolerlo

13/11/2020 El alcalde, Óscar Puente, y el concejal de Planeamiento Urbanístico, Manuel Saravia.



Firmada la cesión de uso para se pueda comenzar a trabajar en el proyecto y se trabaja para un acuerdo similar en la parcela aneja



VALLADOLID, 13 (EUROPA PRESS)



El Ayuntamiento de Valladolid ha firmado este viernes con Sareb la cesión de uso del edificio del antiguo colegio El Salvador para que los técnicos puedan acceder al mismo y comenzar los trabajos previos para el proyecto de la Ciudad de la Justicia de la Justicia, con las opciones abiertas de mantener el edificio para adaptarlo al nuevo uso o demolerlo "si no encaja", algo que será decisión del Ministerio.



Así lo han apuntado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, que se han desplazado este viernes a la plaza de San Pablo, donde se encuentra este edificio, para explicar el acuerdo que ya se había avanzado la pasada semana.



El convenio de cesión de uso, ha precisado Puente, permite que se puede operar en el inmueble para preparar los proyectos de la futura Ciudad de la Justicia sin tener que esperar a que se firme definitivamente la permuta de este inmueble, propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por varias parcelas urbanizables situadas en la Avenida de Burgos y Los Viveros así como aprovechamientos urbanísticos en el suelo de los antiguos cuarteles de Farnesio.



La firma de la permuta, para la que faltan aún trámites como el informe de Intervención, se concretará, según espera el alcalde en "no mucho más de tres meses".



Puente ha destacado que se trata de "un paso más, no es el último, ni el paso final, pero importante para conseguir el objetivo" del equipo de Gobierno que encabeza, que como ha recordado ha sido desde su llegada al Ayuntamiento en 2015 el mantenimiento de las sedes judiciales en el centro de la ciudad y más en concreto en el entorno de San Pablo, donde "trabajan los profesionales" actualmente.



Así, los "proyectistas" del Ministerio de Justicia podrán acceder al inmueble para ver su estado y decidir "si se puede mantener", a lo que Manuel Saravia ha añadido que el edificio "podría ser utilizable" si bien "el problema es ver si encaja con el proyecto", de modo que si los técnicos ministeriales estiman que no, "se demolerá".



Además, Puente ha añadido que espera que "en breves fechas" se produzca una visita "probablemente del propio ministro de Justicia", Juan Carlos Campo, y "dar el pistoletazo de salida definitivo al proyecto".



Por otro lado, Puente y Saravia han confirmado que ya han solicitado un acuerdo similar de cesión de uso a la Seguridad Social para la banda de terreno situada entre el colegio El Salvador y el antiguo hospital Del Río Hortega en la que también hay acuerdo para incluirla en el proyecto del Campus de la Justicia.



El regidor vallisoletano ha recalcado que "ya no hay marcha atrás" en este proyecto, y ha destacado que aunque se ha "tardado más de lo que gustaría" en poder poner las parcelas a disposición del Ministerio se ha logrado el objetivo de mantener las sedes judiciales en el centro de la ciudad en lugar del proyecto que estaba en marcha en 2015, impulsado en su día por el equipo de Gobierno del PP y el Ministerio de Justicia del Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.



Óscar Puente ha recordado que hace cinco años se "encontraron" el proyecto en una parcela de la fase 2 del plan parcial de Villa del Prado, junto al barrio de Girón, pero "ni siquiera estaba firmada" la permuta por la que el Ayuntamiento habría obtenido el edificio de los Juzgados de la calle Angustias.



Ahora, ha recalcado el alcalde, "hay que mirar para adelante" y ver que "merece la pena" este proyecto, ya que "dentro de tres o cuatro décadas" habrá aquí "una operación de ciudad que va a quedar para los restos". De hecho, ha aseverado que "cuando se eche la vista atrás" se verá a personas que "estarán en la historia", en referencia a él mismo y al concejal Manuel Saravia.



El proyecto, por el momento, cuenta solo con una partida de 50.000 euros en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, mientras que Manuel Saravia ha señalado que cree "aventurado" calcular el coste de la obra que deberá abordar el Ministerio de Justicia aun ya que "dependerá" de cómo se afronte el proyecto.



Eso sí, Óscar Puente ha apostillado que el coste no superará los "36 millones de euros" en los que se había estimado el presupuesto cuando el Campus se proyectaba en Villa del Prado. "Si era viable entonces, hace 10 años, lo es más ahora en el centro de la ciudad", ha incidido el alcalde.



Además, ha considerado que el expresidente de la Audiencia Provincial, que en algún momento criticó el cambio en el proyecto porque supondría un rechazo, debería estar satisfecho ahora ya que la judicatura contará con un nuevo edificio que le permitirá concentrar sedes que ahora tiene repartidas "en 20 sitios" y el Ministerio de Justicia se ahorrará los alquileres y se quedará con el edificio de Angustias que inicialmente se iba a permutar. "El ministro está deseando empezar", ha apostillado.



LA PERMUTA



Manuel Saravia ha recordado que la permuta ya está acordada con Sareb, que se "adhirió" a la valoración que se realizó del inmueble de El Salvador por unos 7 millones de euros y obtendrá parcelas de titularidad municipal valoradas en dicha cantidad --en diciembre de 2019 se dio la cifra de 6,8 millones--.



Se trata de tres parcelas situadas en el nuevo desarrollo urbanístico conocido como 'Avenida de Burgos', una en el Plan Parcial de Los Viveros así como aprovechamientos urbanísticos en la parcela de los antiguos cuarteles de Farnesio.