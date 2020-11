El oficialismo argentino dice al FMI que buscará consensos para un nuevo acuerdo

Fotografía cedida por la Cámara de Diputados de Argentina que muestra a su presidente Sergio Massa (2-i) mientras se reúne con una delegación del Fondo Monetario Internacional hoy, en la sede del Parlamento en Buenos Aires (Argentina). EFE/Cedida por la Cámara de Diputados de Argentina

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visita Argentina para negociar un nuevo programa se reunió este viernes con el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Sergio Massa, quien les aseguró que buscará consenso político en el país para aprobar ese nuevo acuerdo con el organismo multilateral.

La reunión tuvo como eje el "diálogo político" que se necesita tanto dentro de la coalición de gobierno, el Frente de Todos, que integra Massa, como con la oposición política, y fue calificada de "constructiva y positiva" tanto por fuentes del FMI como de Massa.

"Coincidieron en la importancia de propiciar un entorno que pueda facilitar un crecimiento fuerte e inclusivo, y en la importancia de generar consenso político y social en este contexto", explicaron desde el FMI.

Massa aseguró: "Vamos a buscar los consensos para asegurar los acuerdos que Argentina asuma", de acuerdo a sus portavoces.

Participaron la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozak; el jefe de la misión del FMI para Argentina, Luis Cubeddu (al que Massa le regalo una camiseta de River Plate) y el representante residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne. En tanto, por el lado argentino también estuvo presente Sergio Chodos, representante del país en el organismo multilateral.

El FMI busca que el nuevo programa para renegociar una deuda por 44.000 millones de dólares se firme con respaldo político.

Los representantes del FMI están buscando que tanto la oposición como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner avalen el programa en el Congreso.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya envió al Congreso un proyecto de ley para que futuros programas con el FMI y el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley externa deba ser aprobado por el parlamento.

Sucede que Guzmán busca firmar un programa de Facilidades Extendidas, que supone un ajuste fiscal y una serie de reformas estructurales a cambio de que los repagos se realicen entre el cuarto y el décimo año después del desembolso.

Massa les dijo que "los muertos no pagan", respecto del esfuerzo que tiene que hacer la sociedad en el marco del nuevo acuerdo. "Necesitamos crecer para cumplir", completó.

El programa reemplazará el préstamo más grande de la historia del FMI que fue otorgado a la administración de Mauricio Macri (2015-2019), que sin embargo no pudo contener una crisis económica.

"No le pueden pedir al que quiere pagar lo que no le exigieron al que pidió la plata", agregó Massa.

CONSENSO DENTRO DEL GOBIERNO

El Gobierno también trata de mostrar consenso al interior de la Administración.

"Hoy nos reunimos con el presidente del Banco Central Miguel Pesce, para coordinar las líneas de trabajo, previo a la reunión con el FMI", tuiteó el ministro de Economía.

"El equipo económico trabaja unido bajo la conducción del Presidente @alferdez (Alberto Fernández) con un objetivo común: que la Argentina crezca y se estabilice", agregó.