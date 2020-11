El nuncio del Papa en España, sobre el aborto: "En su intento de ofrecer a la mujer una salida fácil, queda abandonada"

14/02/2020 El nuevo Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, Bernardito Auza, interviene en el Congreso de los Laicos 2020 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid (España), a 14 de febrero de 2020. SOCIEDAD Ricardo Rubio - Europa Press



El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha denunciado que el aborto "en su intento de ofrecer a la mujer una salida fácil", la deja "abandonada".



"Pretendiendo en su intento ofrecer a la mujer una salida fácil, al final queda abandona en sus circunstancias, también en el aspecto psicológico", ha asegurado el nuncio este viernes durante la apertura del 22 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, que se celebra del 13 al 15 de noviembre de forma virtual bajo el lema '¡El momento de defender la vida!'.



El nuncio ha precisado que en la actualidad los católicos se encuentran con "expresiones culturales que presentan obstáculos a la vida y a la familia" y ha invitado a defender la vida humana desde "el seno de la madre" hasta "su ocaso".



En este sentido, ha recordado las palabras del Papa San Juan Pablo II durante su visita a España en 1982 cuando "exclamó con gran énfasis que nunca se puede legitimar la muerte de un inocente".



"Esta frase cuenta con las palabras justas, ni una más ni una menos, y son sentencia justa que no solo pronuncia el hombre de fe sino toda persona con un mínimo de humanidad en su conciencia", ha añadido.



Para Bernardito Auza, el aborto "no se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo" porque, a su juicio, la vida del no nacido "nunca puede ser objeto de dominio por otro ser humano".



"NO SOMOS DUEÑOS DE LA PROPIA VIDA"



Por otro lado, ante "los debates de estos días sobre eutanasia", el nuncio del Papa en España ha advertido de que hay que "proteger la vida hasta el ocaso". "Nosotros no somos dueños de la propia vida y mucho menos de la de los demás", ha zanjado.



Asimismo, Bernardito Auza ha indicado que "corre riesgo la libertad de expresión en la educación, la cual no puede ser profunda si no forma en los derechos fundamentales de la condición humana, la libertad de conciencia y la convivencia".



El nuncio también ha leído un mensaje del Papa Francisco en el que el Pontífice anima a comprometerse con la defensa "de toda vida humana desde la concepción hasta el ocaso natural" en medio de "estos momentos de dolorosa prueba por la pandemia".



También anima a los organizadores del Congreso a seguir esforzándose en el fin al que "dedican su vida: la educación", de la que se espera, según añade el Papa, "una formación que ayude a responder a Dios por el llamado a la vida y el fomento de la solidaridad".