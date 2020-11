El Internacional, ante un Santos débil por la covid-19

En la imagen, un registro de otra actuación de los jugadores del Internacional. EFE/Marcelo Oliveira/Archivo

Río de Janeiro, 13 nov (EFE).- El Internacional apuesta a mantener su liderato en la Liga Brasileña en la visita que hará en la vigésima primera jornada a un Santos debilitado por el coronavirus, mientras que el Atlético Mineiro, con el chileno Eduardo Vargas como novedad, y el Flamengo quieren arrebatarle el trono.

El Internacional se ubica en la primera posición con 36 puntos y visitará a un Santos que suma 31 y lo recibirá diezmado, con nueve jugadores contagiados por la covid-19 y sin Cuca a la cabeza, pues el entrenador también fue afectado por el virus.

Este sábado, en su estadio de Vila Belmiro, el Santos tendrá que encarar el partido sin los centrocampistas Jobson y Alan, que están entre los jugadores apartados por el coronavirus.

Tampoco contará con el uruguayo Carlos Sánchez, quien, igual que Renyer, se recupera de una lesión, ni con el venezolano Yeferson Sotelo, convocado por la selección de su país para el partido que disputará este viernes en Sao Paulo con la Canarinha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar.

Por el alto número de contagiados, el Santos solicitó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) un cambio de fecha, pero aún no recibió respuesta y lo más posible es que sea negativa, como ha ocurrido en situaciones similares, pues la normativa permite aumentar el número de inscritos por club, precisamente por la pandemia.

El Internacional está dirigido ahora por Abel Braga, quien reemplazó al argentino Eduardo Codet y que sufrió la primera derrota en su debut, al caer el miércoles por 1-0 en el encuentro que disputó con el Atlético Mineiro en la Copa de Brasil.

El equipo de Porto Alegre no tendrá a Heitor, suspendido y quien deberá ser reemplazado por Rodinei.

Braga también deberá sustituir a Patrick, pues el centrocampista sufrió una lesión en el muslo derecho. En su lugar podría entrar como titular el argentino Andrés D'Alessandro.

Segundo en la tabla, con 35 puntos, tras la goleada por 4-0 que le asestó al Flamengo y que llevó al despido del técnico español Domenèc Torrent, el Atlético Mineiro tendrá como novedad al delantero chileno Eduardo Vargas.

El entrenador argentino Jorge Sampaoli evalúa la posibilidad de que el chileno debute en la visita al Corinthias, que con 25 enteros se ubica en undécima posición.

Sin embargo, el Mineiro no contará con el peruano Junior Alonso, el ecuatoriano Alan Franco ni el venezolano Jefferson Savarino, convocados por sus respectivas selecciones para las eliminatorias de Catar.

Tras caer un puesto, a la tercera posición, igualado a 35 puntos con el Mineiro, el nuevo entrenador del Flamengo, Rogerio Ceni, intentará afianzar al equipo en el encuentro en el que recibirá al Atlético Goiainense, que con 23 puntos está en la casilla 14 de la tabla.

Ceni dirigió su primer partido con el Flamengo esta semana y su debut fue manchado por una derrota por 1-2 frente al Sao Paulo en la Copa de Brasil.

El portero Diego Alves está confirmado para el encuentro, junto con Gabriel Barbosa "Gabigol" y el uruguayo Giorgian D'arrascaeta, pero Diego Ribas está en duda por problemas físicos.

Ceni tendrá que buscarle reemplazo al chileno Mauricio Isla y a los brasileños Everton Ribeiro y Pedro, también convocados por sus selecciones para las eliminatorias suramericanas de Catar 2022.

El Sao Paulo, cuarto con 33 puntos, visitará al Fortaleza, que está en la duodécima plaza con 24, y el Fluminense (quinto con 32 puntos) será recibido por el Palmeiras, que es sexto con 31.

La jornada se disputará casi por completo el sábado y concluirá el lunes, pues el domingo no habrá fútbol en Brasil debido a la celebración de elecciones municipales en todo el país.

- Partidos de la vigésima primera jornada:

Sábado: Santos-Internacional, Sport-Vasco, Goiás-Athlético Paranaense, Corinthians-Atlético Mineiro, Gremio-Ceará, Fortaleza-Sao Paulo, Flamengo-Atlético Goianiense, Palmeiras-Fluminense.

Lunes: Coritiba-Bahía, Botafogo-Bragantino.