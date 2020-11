El ecuatoriano Richard Carapaz califica de "espectacular" su primer año en el Ineos

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz habla en rueda de prensa hoy, en Tulcán (Ecuador). EFE/ Xavier Montalvo

Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz calificó este viernes de "espectacular" su primer año en el equipo británico Ineos y resaltó el compromiso que tiene con Ecuador para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

"Para mí ha sido un año especial, porque es el primer año en Ineos, ha sido una temporada fabulosa porque me adapté rápido, ha sido un año espectacular, y con respecto a los Juegos Olímpicos, en lo personal, será un gran reto representar a todo un país", afirmó Carapaz.

En una rueda de prensa tras los múltiples reconocimientos en su natal provincia del Carchi, el ganador del Giro de Italia de 2019 dijo que con su nuevo equipo ha "trabajado mucho, mejorado como parte del cambio en este año".

Carapaz dijo que se sintió en el Ineos como si hubiese estado en ese equipo "desde hace cinco años". "Parece que ya fuera un veterano con ellos", añadió.

"Hemos tenido estos logros en tan corto plazo, entonces, imagínense lo que se pueda conseguir en tres o cinco años, porque es un proyecto bastante grande, porque tenemos la capacidad, las ganas, los sueños y el querer hacer bien las cosas", analizó.

Antes de la Vuelta a España, actuó en gran parte del Tour de Francia, como gregario de su compañero de equipo colombiano Egan Bernal, pero terminó siendo una de las figuras de la edición de este año, por todo lo que hizo en las etapas de montaña.

"La Locomotora", como también es conocido el ciclista de 27 años, alcanzó el segundo puesto de la reciente Vuelta a España.

"Es un logro muy grande, porque me ganó el más grande del ciclismo (el esloveno Primoz Roglic), y eso me permite seguir soñando con grandes cosas", aseguró.

Apuntó que sabía que estaba un poco limitado con el equipo, pero que dio todo de sí.

"Por lo que ese segundo lugar para mí fue la confirmación de que podemos soñar en grande, para seguir atreviéndonos, para seguir codeándonos con los mejores del mundo, porque tenemos ese gran potencial y vamos a seguir desarrollándonos hasta donde podamos", expresó.

Con relación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, para los que esta clasificado junto a Jefferson Albeiro Cepeda, en la especialidad de ruta, y Jonathan Caicedo, en la de contrarreloj, Carapaz señaló que es un reto.

"Para mí es un gran reto, porque los Juegos Olímpicos es una gran cita, no solo como deportista, sino como ecuatoriano defender la tricolor es muy especial por lo que tenemos que seguir trabajando", subrayó.

"A los Juegos Olímpicos vamos a ir al cien por cien, porque no sólo representamos una marca o a una persona, representamos a todo un país, eso para muchos tiene que ser algo muy grande. Para mí va a ser un gran reto", resaltó.

Carapaz pidió un mayor apoyo para el ciclismo ecuatoriano y que "haya clubes en todas las localidades de este país maravilloso", para sacar todo el potencial a los talentos naturales que hay.

Expresó su esperanza de que se arme para el próximo año una selección con proyección olímpica porque, dijo, siendo éste un deporte de riesgo, se debe tener a varios ciclistas de alto nivel para cubrir cualquier eventualidad y que el país esté muy bien representando.

Ensalzó el triunfo reciente de su compatriota Miryam Núñez, ganadora de La Vuelta Ciclística de Colombia, y subrayó el orgullo que siente de que ella pertenezca al club que lleva su nombre.

"Es lindo saber que Ecuador tiene a varios destacados ciclistas como Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez, Jefferson Cepeda, Alexander Cepeda y Miryam Núñez, que ahora no sólo representan a su ciudad, sino también al país", precisó.