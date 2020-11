El canadiense The Weeknd liderará el 'show' de medio tiempo del Super Bowl

En la imagen el cantante y compositor canadiense The Weeknd. EFE / Ignacio Brotons /Archivo

Nueva York, 12 nov (EFE).- El cantante canadiense The Weeknd, tres veces ganador del premio Grammy, ha sido elegido por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para actuar en espectáculo musical del descanso del partido de la edición 55 del Super Bowl, el 7 de febrero en Tampa Bay (Florida).

The Weeknd, cuyo álbum de 2020 'After Hours' es el más escuchado de R&B de todos los tiempos, fue nombrado por la revista Times una de las personas más influyentes.

El partido se jugará en el estadio Raymond James, casa de los Buccaneers, donde esta temporada milita el legendario mariscal de campo Tom Brady.

Roc Nation y el productor nominado al Emmy, Jesse Collins, actuarán como coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo en el que será atracción central el artista nacido hace 30 años en Toronto.

The Weeknd, cuyo nombre de pila es Abel Tesfaye, se une a una lista de artistas célebres que han participado en los espectáculos de medio tiempo como Madonna, Beyonce, Coldplay, Prince, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Tom Petty, Bruce Springsteen y Michael Jackson, entre otras estrellas.

En febrero pasado, durante la celebración del Super Bowl LIV, que se jugó en el Hard Rock Stadium de los Dolphins, en Miami, la atracción principal la compartieron la colombiana Shakira y la estadounidense puertorriqueña Jennifer Lopez.

"Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo jugando el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición. Me siento humilde, honrado y extasiado de ser el centro de esa cita tan importante en una etapa tan infame que atravesamos por culpa de la pandemia del COVID-19", expresó The Weeknd.

Su canción nostálgica de la década de 1980, 'Blinding Lights', obtuvo cinco veces la certificación de platino de la Recording Industry Association of America y rompió el récord del No. 1 más antiguo de Billboard en su lista de radio de Estados Unidos con 46 semanas y contando.

El partido del Super Bowl LV y el espectáculo musical del medio tiempo serán trasmitidos por la cadena de televisión CBS.