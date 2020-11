EE.UU. permite seguir operando a TikTok en cumplimiento de una orden judicial

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY/Archivo

San Francisco, 12 nov (EFE).- El Departamento de Comercio de EE.UU. emitió este jueves un aviso en el que informó de que, en cumplimiento de una orden judicial que había bloqueado la prohibición de TikTok en el país, esta no entra en efecto y por tanto la aplicación sigue pudiendo operar con normalidad.

"El Departamento está cumpliendo con los términos de la orden (judicial). Por tanto, esto sirve de aviso de que la prohibición del secretario en relación a TikTok ha sido bloqueada y no entrará en vigor a la espera de nuevos acontecimientos legales", indicó el texto del Gobierno estadounidense.

El martes, la matriz china de TikTok pidió a la Justicia estadounidense más tiempo para preparar la venta de su popular aplicación de vídeos compartidos en EE.UU., dos días antes de que se cumpliese el plazo establecido por el Gobierno del saliente Donald Trump, aunque este ya había sido bloqueado por la Justicia.

La solicitud fue enviada por ByteDance al Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, y en ella argumentó que la decisión de Washington de forzar la venta de TikTok en EE.UU. fue "arbitraria y caprichosa" y la privó del debido proceso en el marco de la ley.

La compañía explicó igualmente que mantuvo conversaciones exhaustivas con el Comité estadounidense de Inversiones Extranjeras para abordar sus preocupaciones, pero que prácticamente no ha recibido respuesta alguna en las últimas semanas (coincidiendo con la recta final de la campaña electoral).

La Administración Trump argumenta que lo que quiere es evitar que los datos de los estadounidenses que usan TikTok sean compartidos con el Gobierno autoritario de China, algo que los responsables de la popular aplicación de vídeos cortos dicen que nunca haría.

En agosto pasado, Trump dictó una orden ejecutiva en la que decía que el negocio estadounidense de TikTok debía ser vendido a una empresa de ese país y que de lo contrario sería vetada.

Concretamente, se estableció que el 12 de noviembre se vetaría por completo el uso de TikTok en EE.UU., algo que luego la Justicia tumbó y que finalmente no ha ocurrido.

Ante tal ultimátum, las firmas estadounidenses Oracle y Walmart acordaron que se harían con el 20 % de TikTok Global, una nueva empresa con sede en EE.UU. que dirigiría el servicio de la aplicación en todo el mundo, aunque aún está por negociarse cuál será la participación que seguirá teniendo ByteDance en TikTok, según fuentes conocedoras del asunto consultadas por Efe Dow Jones.

TikTok, por su parte, asegura que las negociaciones para completar el acuerdo siguen abiertas. Los responsables de la aplicación siempre han sostenido que todos sus centros de datos están fuera de China y que sus datos no están sujetos a la legislación china.