EEUU.- El 'número dos' de Bolsonaro asume que la victoria de Biden es "cada vez más irreversible"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, ha admitido este viernes que la victoria del candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, es "cada vez más irreversible", a pesar de las reticencias del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, a asumir la derrota de su aliado Donald Trump.



Mourao ha dicho hablar "como individuo", no en representación del Gobierno, pero ha anticipado en una entrevista radiofónica que "en breve" tiempo Brasil reconocerá formalmente los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, según el portal G1.



Bolsonaro ha evitado por ahora rconocer a Biden como presidente electo del país norteamericano, en la línea de Trump, que tampoco ha admitido su derrota en unas elecciones en las que el actual inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que hubo fraude --sin presentar pruebas--.



El presidente brasileño, de hecho, ha cargado duramente contra Biden por su propuesta de imponer sanciones al gigante sudamericano si no contiene los incendios del Amazonas. "¿Cómo podemos hacer frente a eso? Sólo con la diplomacia no es suficiente porque cuando se acaba la saliva hay que tener pólvora, si no, no funciona", declaró esta semana Bolsonaro.



Mourao ha restado importancia a estas declaraciones, una "exageración verbal" en su opinión, y ha pedido "calma", a la espera de ver qué políticas adopta finalmente Biden cuando tome posesión del cargo el próximo 20 de enero.

Te Recomendamos