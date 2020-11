EEUU.- El jefe del Estado Mayor de EEUU afirma que el Ejército jura defender "a la Constitución" y no "a un dictador"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, ha asegurado que el Ejército ha jurado defender "a la Constitución" y no a "un dictador", en sus primeras declaraciones tras la cascada de dimisiones de esta semana en el Pentágono.



Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera efectivo el cese de Mark Esper como secretario de Defensa, varios altos cargos del Pentágono presentaron este jueves su dimisión, entre ellos el subsecretario de Defensa, James Anderson.



Junto a Anderson presentaron su renuncia el principal funcionario de Inteligencia, Joseph Kernan, y la jefa de gabinete de Esper, Jen Stewart, un día después de que Trump sustituyera a Esper por Christopher Miller, quien hasta entonces se desempeñaba como director del Centro Nacional Antiterrorista.



"Somos únicos entre los ejércitos. No hemos jurado defender a un rey o a una reina, a un tirano o a un dictador. No hemos jurado defender a un individuo. No hemos jurado defender a un país, a una tribu o a una religión. Hemos jurado defender la Constitución", ha declarado Milley, acompañado precisamente del sucesor de Esper, durante la inauguración este jueves de un museo del Ejército, según recoge la cadena CNN.



Antes de las elecciones, el general Milley expresó su preocupación ante los, hasta entonces, últimos nombramientos de Trump en el Pentágono: oficiales políticos leales al presidente que procedían del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca con el objetivo de imponer la agenda presidencial en el Departamento de Defensa.



Precisamente estos nombramientos, según fuentes del Pentágono a la cadena CNN, forzaron el cese de Esper, quien manifestó su desacuerdo con la intención del presidente de acelerar la retirada de tropas de Afganistán a pesar de que el secretario entendía que las condiciones sobre el terreno no eran las más propicias.



Entre los últimos nombramientos se incluyen los de dos asesores del nuevo secretario de Defensa y de polémico pasado: Douglas MacGregor, quien una vez abogó por el uso de fuerza letal para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera ilegalmente y Anthony Tata, quien una vez llamó al expresidente Barack Obama un líder terrorista.



En respuesta a las declaraciones de Milley, el flamante secretario de Defensa agradeció con cierta sorna las palabras de su contertulio. "Gracias por poner el listón tan alto para el chico nuevo. Creo que todo lo que puedo decir a sus declaraciones es amén, y bien hecho", hizo saber Miller.

Te Recomendamos