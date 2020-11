Economía de Trump fallará cuando se haya ido: Michael R. Strain

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, perdió su intento de ganar la reelección, y cuando salga de la Casa Blanca, la mayoría de los elementos claramente Trumpianos de su enfoque para la política económica se irán con él.

Para muchos políticos republicanos, los resultados de las elecciones de 2020 parecen un respaldo al enfoque económico de los últimos cuatro años. Su partido obtuvo escaños en la Cámara de Representantes, probablemente mantendrá el control del Senado y mantendrá su control sobre las legislaturas estatales. Trump aumentó su apoyo entre los votantes afroamericanos e hispanos clave. Trump logró la victoria en estados como Texas y Ohio, donde las encuestas preelectorales mostraban que tenía dificultades, y obtuvo alrededor de 8 millones de votos más que en 2016, según muestran los últimos conteos (el presidente electo, Joe Biden, superó el desempeño de Hillary Clinton en 2016 por más de 10 millones de votos).

El mensaje que algunos en el Partido Republicano tomarán es simple: si no fuera por la pandemia de coronavirus, la fuerte economía de Estados Unidos le habría dado a Trump la victoria.

Pero el principal logro legislativo de Trump, sus recortes de impuestos de 2017 para corporaciones y hogares, salió directamente del libro de jugadas republicano estándar y no tuvo nada que ver con el populismo conservador o el nacionalismo económico del presidente. Lo mismo ocurre con los esfuerzos de Trump por desregular la economía.

Por el contrario, la hostilidad de Trump hacia la inmigración fue claramente populista, y probablemente tendrá poder de permanencia en el Partido Republicano, en detrimento potencial de la economía. Dejemos de lado el tema de la inmigración ilegal, que durante mucho tiempo ha sido una preocupación republicana. El Gobierno de Trump también quería reducir la inmigración legal. Y en 2017, algunos republicanos del Senado se unieron al esfuerzo de Trump por reducir a la mitad el número de tarjetas de residencia otorgadas anualmente. Es difícil ver qué causaría que los agresivos de la inmigración envalentonados por Trump suavizaran su oposición.

Es de suponer que en los próximos años habrá una batalla interna en el Partido Republicano por este tema, pero espero que los republicanos a favor de la inmigración lo eviten. Los republicanos a favor del crecimiento deberían argumentar que EE.UU. necesita más inmigrantes.

EE.UU. enfrenta dificultades demográficas y el crecimiento de la economía requerirá más, no menos, inmigración. Los inmigrantes inician negocios a tasas más altas que los estadounidenses nativos, y esos nuevos negocios impulsan la innovación y crean empleos. Si se emitieran futuras tarjetas de residencia a inmigrantes con relativamente más habilidades, los beneficios para la economía serían aún más considerables.

Y si el Partido Republicano no elimina la señal de “los inmigrantes no son bienvenidos” que Trump colgó de la Estatua de la Libertad, el papel de EE.UU. como imán para algunos de los migrantes más ambiciosos, atrevidos y trabajadores del mundo disminuirá, amenazando la prosperidad futura.

Además de la hostilidad hacia la inmigración, los otros aspectos notablemente Trumpianos de la política económica no tendrán poder de permanencia en el Partido Republicano convencional.

Bajo la presión de los líderes empresariales, espero que el centro de gravedad del partido recupere su apoyo al libre comercio y la globalización antes de Trump. Muchos en el Partido Republicano continuarán presionando para que las empresas estadounidenses retiren las fábricas y las operaciones de China, y los republicanos más populistas apoyarán las medidas destinadas a devolver esas actividades a Estados Unidos. Los días de apoyo republicano a los aranceles contra los aliados de EE.UU. han terminado.

Lo mismo ocurre con la hostilidad de Trump hacia instituciones internacionales como la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organización Mundial del Comercio. La derecha política no continuará los intentos de Trump de debilitar y deslegitimar el orden internacional liberal posterior a la Segunda Guerra Mundial; hacerlo se considerará una amenaza demasiado grande para la prosperidad.

Muchos republicanos no están preocupados por aumentar los déficits mediante la reducción de impuestos, creyendo incorrectamente que los recortes de impuestos a menudo se pagan solos. El gasto deficitario es otro asunto para ellos, y la preocupación republicana por el aumento de la deuda nacional frustró el deseo de Trump de una ronda de estímulo económico este otoño. Los republicanos seguirán preocupados por el lado del gasto del libro de deuda y reanudarán sus intentos de reducir los gastos futuros en Medicare y Seguridad Social. Trump congeló estos esfuerzos durante su tiempo en el cargo, pero la oposición del Partido Republicano a los recortes del programa de derechos no durará más que su presidencia.

Algunos políticos republicanos están interpretando los resultados de las elecciones como evidencia de que el futuro del Partido Republicano es como el partido de los trabajadores, no las élites empresariales. El Partido Republicano debería poner a los trabajadores más cerca del centro de su agenda política. Pero hacerlo no sería una continuación de las políticas de Trump. Sus logros reales para la clase trabajadora son escasos. No cumplió sus promesas de reducir los precios de los medicamentos ni fortalecer la atención médica. Su prometido resurgimiento de la manufactura nunca se materializó: sus guerras comerciales de hecho costaron empleos en la manufactura.

Trump sí puso a la clase trabajadora en el centro de su retórica, y los políticos republicanos lo notaron. Ahora, el partido necesita traducir este énfasis retórico en una agenda política. Si puede, aprovecharía la presidencia de Trump, alejándose de ella.

