Doordash prepara su salida a bolsa y revela aumento de ingresos en pandemia

Nueva York, 13 nov (EFE).- La aplicación de repartos de comida a domicilio DoorDash, una de las más utilizadas de Estados Unidos, reveló este viernes al regulador bursátil que aumentó considerablemente sus ingresos durante la pandemia, aunque registra pérdidas, de cara a una salida a bolsa que se espera a finales de este año.

DoorDash, fundada en 2013 y con sede en San Francisco (California), ingresó 1.916 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2020, más del cuádruple de los que logró en el mismo periodo de 2019, según indicó en documentos preparatorios para una salida a bolsa dirigidos a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés).

Ese fuerte aumento de la facturación, que coincide con la etapa de confinamientos en EE.UU. y la opción salvavidas para los restaurantes de ofrecer su comida a domicilio durante los meses de paralización, le ha permitido reducir sus pérdidas acumuladas desde los 534 millones en los primeros nueve meses de 2019 hasta 149 millones.

DoorDash destacó que da empleo a 1 millón de "Dashers" (repartidores) -muchos de los cuales son de origen inmigrante, especialmente hispanos- y tiene 18 millones de clientes.

Respecto al modelo de empleo de sus repartidores, que no son empleados con contrato a tiempo completo, la empresa dijo al regulador que uno de sus mayores retos es "atraerlos y retenerlos" y consideró que si son "reclasificados como empleados bajo la ley federal o estatal", el negocio se vería "afectado de manera adversa".

DoorDash no ha especificado su fecha de salida a bolsa, pero planea cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo la etiqueta DASH con tres tipos de acciones diferentes dependiendo de sus derechos de voto.

La firma es considerada un "unicornio", con una valoración privada de mercado en torno a 16.000 millones, y sigue los pasos de rivales como Uber -que tiene el negocio de reparto de comida a domicilio Uber Eats- y GrubHub.

Según medios especializados, es uno de los debuts bursátiles más esperados del año junto a los de Airbnb, Roblox y Wish.