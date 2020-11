Decenas de personas protestan en Haití contra el incremento de la violencia

Los casos de violaciones, robos, asesinatos, secuestros y guerra abierta entre grupos armados que actúan libremente, se recrudecen en en la capital. EFE/ Jean Marc Herve Abelard /Archivo

Puerto Príncipe, 13 nov (EFE).- Decenas de personas protestaron este viernes en Puerto Príncipe para denunciar el incremento de la inseguridad y violencia en el país, además de recordar la masacre ocurrida hace dos años en el barrio capitalino de La Saline.

Entre el 13 y el 14 de noviembre de 2018 decenas de personas fueron asesinadas, muchas mujeres violadas y otros sufrieron el saqueo de sus casas, en un episodio sangriento que aún se investiga.

La masacre se produjo en las narices de la Policía Nacional, pues cerca del lugar hay una comisaría cuyos efectivos no actuaron para detener a los asesinos.

Este viernes, la embajada de los Estados Unidos en Haití reiteró su solicitud de que el caso se esclarezca y los responsables sean llevados ante la Justicia.

"Alentamos al Gobierno de Haití a que acelere e intensifique los esfuerzos para enjuiciar a los autores de los delitos y hacer la justicia que se espera desde hace mucho tiempo", dijo la legación en su cuenta de Facebook.

Las manifestaciones se han multiplicado en las últimas semanas en Haití.

La semana pasada, decenas de personas se manifestaron varias veces en las calles de Puerto Príncipe para exigir justicia por la violación y asesinato de la joven estudiante de secundaria Evelyne Sincère cuyo cuerpo fue arrojado a la basura.

Los casos de violaciones, robos, asesinatos, secuestros y guerra abierta entre grupos armados que actúan libremente, se recrudecen en en la capital.

A finales de agosto pasado, el presidente del Colegio de Abogados de Haití, Me Monferrier Dorval, fue asesinado por desconocidos frente a su casa en el sector capitalino de Pèlerin, no muy lejos de la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moise.

El crimen fue repudiado por diferentes sectores del país, que llamaron a manifestaciones masivas en las calles.

Por otra parte, varios partidos y organizaciones de la oposición política anunciaron jornadas de protestas para el 17 y 18 de noviembre, para reiterar su exigencia de que el presidente haitiano, Jovenel Moise, abandone el poder bajo el alegato de que está presuntamente implicado en casos de corrupción.

Esta semana, Moise dio comienzo a una serie de visitas a varias de las principales figuras del país cercanas al Gobierno para explicar sus objetivos políticos, que se centran en la modificación de la Constitución y la organización de elecciones.