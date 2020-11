Cuba confirma otros 54 positivos de coronavirus, entre ellos 10 turistas

Varias personas hacen fila para entrar en un mercado en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 13 nov (EFE).- Cuba confirmó otros 54 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, entre ellos diez turistas de nacionalidades rusa (8) y alemana (2), informó este viernes el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla.

De los 54 casos, 16 son importados (los diez turistas y otros seis viajeros cubanos), mientras que los contagios autóctonos corresponden a las provincias de Pinar del Río (24), La Habana (4), Sancti Spíritus (3) y Santiago de Cuba (6).

El país caribeño acumula así 7.541 casos de coronavirus y mantiene el recuento de fallecidos por la covid-19 en 131, al no haberse registrado ningún fallecimiento por covid-19 en la última jornada.

De los turistas positivos a la prueba de coronavirus, los ocho de nacionalidad rusa se encuentran en la provincia central de Ciego de Ávila, donde se encuentra el polo turístico Jardines del Rey, mientras los dos alemanes están en Cárdenas, el municipio al que pertenece el balneario de Varadero, recién abierto al turismo.

El director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, recordó este viernes en su rueda de prensa semanal que el protocolo establecido para los viajeros internacionales incluye la realización de un test PCR al llegar al país, y si el resultado es positivo el visitante es ingresado en un hospital para recibir tratamiento.

Sobre la evolución de la crisis sanitaria en la isla, Durán consideró que Cuba marcha hacia el control de la pandemia al haber reducido su tasa de incidencia de casos confirmados a 5,88 por 100.000 habitantes en los últimos quince días, cuando se detectaron 244 nuevos contagios, de los que 58 fueron importados.

Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, mantiene la situación epidemiológica más complicada con la mayor tasa de incidencia de la enfermedad -69,71 por cada 100.000- y 4 eventos comunitarios de trasmisión local activos, explicó.

Las provincias centrales de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila caminan hacia el control de la segunda ola de la enfermedad, tras rebrotes complejos en los últimos meses.

Asimismo, resaltó que los territorios orientales de Granma y Guantánamo no han reportado nuevos casos autóctonos desde hace 191 días, mientras el municipio especial Isla de la Juventud (este) acumula más de 100 jornadas sin enfermos, y Cienfuegos (centro-sur) no los detecta desde hace más de 50 días.

En la oriental Santiago de Cuba, sin embargo, esta semana se diagnosticaron nuevos contagios autóctonos después de varios meses sin casos. El jueves se informó sobre un caso, y en el parte de hoy se sumaron otros siete.

En este momento están hospitalizados para vigilancia clínica epidemiológica 2.379 pacientes, 617 de ellos sospechosos, en observación están 1.319 y confirmados con la enfermedad 443.

Ayer se estudiaron 8.721 muestras PCR y hasta la fecha el país acumula 952.505 de estas pruebas.

Casi toda la isla está ya en la etapa de "nueva normalidad" que incluye actividades y servicios operativos, excepto Pinar del Río y Ciego de Ávila -que retrocedieron a la fase de trasmisión autóctona limitada- y La Habana, que está en fase 3, el paso anterior a la desescalada, con mínimas restricciones.

Está previsto que el próximo día 15 reabra a vuelos comerciales y regulares tras un cierre de casi ocho meses el aeropuerto habanero José Martí, el único al que pueden volar las aerolíneas estadounidenses.