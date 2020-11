Comienza el juicio por la demanda civil interpuesta por Nissan contra Ghosn

EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archivo

Tokio, 13 nov (EFE).- Un tribunal de Japón acogió hoy la primera vista por la demanda civil presentada por Nissan Motor contra su expresidente Carlos Ghosn, prófugo de la justicia nipona y a quien la empresa reclama 10.000 millones de yenes (80,7 millones de euros/95,3 millones de dólares).

El proceso "forma parte la política de Nissan de hacer responsable a Ghosn por el daño y las pérdidas financieras en las que incurrió la empresa debido a su mala conducta", señaló la compañía en un comunicado publicado este viernes.

Nissan demandó el pasado febrero a Ghosn por los daños monetarios infligidos a la compañía por su expresidente "como resultado de años de su mala praxis y su actividad fraudulenta", según expuso el fabricante en el escrito presentado en el Tribunal de Distrito de Yokohama, donde la empresa tiene su sede.

Esta demanda está vinculada a las acusaciones de abuso de confianza y uso y apropiación indebida de fondos corporativos que pesan sobre el exdirectivo, y que son objeto de otro procedimiento penal que está a la espera de celebrarse debido a la fuga de Ghosn al Líbano a finales del año pasado.

La cantidad que reclama Nissan a Ghosn se calculó basándose en los costes incurridos por las "prácticas corruptas" del antiguo directivo, entre ellos el uso de varias residencias propiedad de la empresa fuera de Japón, el uso privado de aviones corporativos o pagos a su hermana con fines no relacionados con las actividades empresariales.

Nissan considera que los hechos relacionados con esas prácticas "quedarán demostrados durante los procedimientos judiciales" y que la ley "seguirá su curso", según su comunicado.

Ghosn, quien será representado en el procedimiento civil por sus abogados, viene defendiendo su inocencia de todos los cargos presentados en su contra desde que fue detenido por primera vez por las autoridades niponas en noviembre de 2018.

Asimismo, el estadounidense Greg Kelly, ex ejecutivo de la empresa y estrecho colaborador de Ghosn, se declaró no culpable de los delitos de los que se le acusan por su presunto papel en las irregularidades financieras que la fiscalía de Tokio atribuye al ex presidente, al comparecer el pasado septiembre en la primera vista judicial en el proceso abierto contra él por este tema.

Además de las causas abiertas contra Ghosn y Kelly por no declarar una serie de compensaciones pactadas por el expresidente con la empresa, está acusada de los mismos hechos Nissan como corporación.