Colombia.- Duque advierte a los paramilitares de que no pueden someterse a la JEP para evitar cumplir sus penas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha advertido este jueves a los antiguos líderes y jefes paramilitares de que no deben pretender someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a través de "artilugios" y así evitar cumplir con las penas que se les impusieron por sus delitos de "lesa humanidad".



"Quienes fueron extraditados no deben pretender llegar al territorio nacional a buscar, con artilugios, vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente", ha aseverado el presidente colombiano.



"Lo cierto es que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad necesitan sanciones que les brinden a las víctimas la tranquilidad de que no serán revictimizadas", ha insistido, según cuenta la emisora Caracol Radio.



Duque ha estado presente este jueves en un acto con jueces y magistrados en el que ha pedido evitar cualquier acto de "impunidad", después de que los líderes paramilitares y altos cargos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pretenden sumarse a la JEP tras ser extraditados al país.



Creada por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante los acuerdos de paz de La Habana, la JEP es el mecanismo especial de la Justicia colombiana para investigar y juzgar a los integrantes de la guerrilla, a miembros del Ejército y de las fuerzas del orden, así como a terceros que hayan participado en el conflicto armado.



En relación a los paramilitares, la jurisdicción de la JEP solo es viable cuando estos puedan demostrar su calidad de terceros civiles colaboradores o financiadores, antes o después de haber formado parte de alguno de estos grupos armados.



Entre los líderes paramilitares que ya han intentado someterse a esta jurisdicción especial está el antiguo jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, quien solicitó sumarse a ella alegando haber sido tercero civil colaborador entre 1989 y 1997, aunque el recurso fue rechazado por la JEP al considerar que fue "miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate".



Duque también ha aprovechado la ocasión para apuntar hacia los desmovilizados de la extinta guerrilla de las FARC y sobre aquellos que a día de hoy ostentan cargos de responsabilidad política en el partido homónimo surgido tras la disolución del grupo armado, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, si finalmente se demuestra que tuvieron responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.



A principios de octubre, y después de que antiguos líderes guerrilleros, como Julián Gallo, también conocido como 'Carlos Antonio Lozada', o Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', reconocieran la responsabilidad del grupo armado en el asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado en 1995, desde el Gobierno de Colombia se exigió revisar los escaños que el FARC ostenta en ambas cámaras del Congreso.

Te Recomendamos