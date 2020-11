Chile.- (AMP) Naturgy vende su negocio en Chile a la china State Grid por 2.570 millones

25/03/2020 El presidente de Naturgy, Francisco Reynés. ECONOMIA EUROPA ESPAÑA EMPRESAS NATURGY



La operación supone un valor de empresa de 4.312 millones y generará unas plusvalías de 400 millones para la energética



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Naturgy ha alcanzado un acuerdo para vender su participación del 96,04% en su filial chilena, la Compañía General de Electricidad en Chile (CGE), a la china State Grid International Development Limited (SGID) por un precio total de compra ('equity value') de 2.570 millones de euros, fijado en euros y pagadero en efectivo al cierre de la operación, informó la compañía.



La transacción supone un 'enterprise value' (EV) por el 100% de CGE de 4.312 millones de euros (incluyendo la deuda) y se espera que las plusvalías antes de impuestos para Naturgy alcancen aproximadamente 400 millones de euros.



El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones reglamentarias pertinentes y la autorización de competencia de Chile. El grupo indicó que espera completar la venta antes de finales de febrero de 2021, siempre que se cumplan las condiciones.



El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, destacó que este acuerdo permite al grupo avanzar "de manera decidida" en su transformación y supone "un primer paso importante" en los objetivos de rotación de activos "que nos permitirá ser más ambiciosos en nuestros planes de inversión y crecimiento".



"Queremos ser una compañía líder en la transición energética a nivel global y esta operación nos proporciona flexibilidad estratégica y mayor capacidad financiera para crecer", añadió.



Asimismo, la transacción permitirá reducir la deuda neta de la compañía en, aproximadamente, 4.000 millones de euros, hasta los 10.800 millones de euros, gracias a la desconsolidación de la deuda de CGE y a los ingresos en efectivo antes de impuestos obtenidos de la transacción.



Con esta operación, la compañía señala que monetiza el valor de una inversión acometida en 2014 y cristaliza un importante valor que, desde la entrada, habrá supuesto una rentabilidad superior al 13% neto anual (en euros).



Hace casi seis años y medio, Naturgy, entonces todavía Gas Natural Fenosa, fortaleció su presencia en Latinoamérica con su desembarco en el mercado de electricidad y gas de Chile con la compra de CGE por unos 2.550 millones de euros, en la mayor adquisición internacional de su historia.



SGID, que ha sido asesorada en la operación por BBVA y Santander, es una subsidiaria de State Grid Corporation of China, la mayor 'utility' en el mundo fundada bajo el derecho societario de la República Popular de China y opera principalmente como sociedad holding inversora invirtiendo y operando activos regulados de electricidad en el extranjero en representación de China's Sate Grid.



Recientemente, SGID adquirió el 100% de Chilquinta Energia en Chile de Sempra Energy, con lo que consolida su posición en el país sudamericano.



INVERSIÓN DE LOS FONDOS EN RENOVABLES Y REDES ELÉCTRICAS.



Naturgy tiene previsto destinar los fondos de la transacción a la inversión en activos, especialmente renovables y redes eléctricas, que cumplan los indicadores de rentabilidad definidos por el grupo y que sumen a su posicionamiento en la transición energética.



"Nuestra inversión en activos, como ya hemos dicho otras veces, debe guiarse por la búsqueda de predictibilidad, estar enfocada en proyectos que sumen a la transición energética y en geografías y marcos regulatorios con mayor estabilidad", destacó Reynés.



Una vez concluida la venta a State Grid, la contribución al resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía de Europa y el resto del mundo (excluyendo Latinoamérica) aumenta hasta el 66%, desde el 61%, a los nueve meses de 2020.



NUEVO PLAN ESTRATEGICO EN FEBRERO.



Con el cierre de esta operación, el grupo indica que inicia así un proceso de transformación para generar valor para los accionistas, "dada su importancia, impacto positivo y el momento en el que tiene lugar".



En este sentido, tras la transacción, Naturgy ha decidido agendar su Capital Markets Day el próximo mes de febrero, coincidiendo así con su presentación de resultados anuales, para lanzar la actualización de su plan estratégico.