Casey es líder con Tiger al acecho

Paul Casey durante un torneo. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Augusta (Georgia, EEUU), 13 nov (EFE).- El golfista inglés Paul Casey se ha puesto líder provisional después de la primera jornada del Masters, que se celebra esta semana en Augusta National, después de su postergación desde abril como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

Casey ha sabido aprovechar las condiciones mullidas de las calles y los greenes empapados por la lluvia matinal y se ha anotado un eagle y cinco birdies para terminar con -7, con dos golpes de ventaja de los estadounidenses Webb Simpson (-5), Xander Schauffele (-5) y Justin Thomas (-5).

Después del parón de tres horas al comienzo del día por la lluvia, la estrella estadounidense Tiger Woods, ganador de la chaqueta verde en 2019 y cuatro ediciones anteriores, arrancó con un birdie, perdió fuelle durante varios hoyos y finalmente pisó el acelerador para acabar con -4, al acecho del líder.

Woods está empatado con otro reciente ganador del Masters, su compatriota Patrick Reed (2018), el japonés Hideki Matsuyama, el sudafricano Louis Oosthuizen y el inglés Lee Westwood, que llegó a ponerse líder después de nueve hoyos.

El debutante estadounidense Matt Wolff, también con -4 después de 11 hoyos, el sudafricano Dylan Fritelli, con -4 después de 9 hoyos, y el australiano Adam Scott, ganador del Masters de 2013, con -4 después de 10 hoyos, forman parte de la mitad de los jugadores que no han podido terminar la primera ronda por la falta de luz.

Wolff, Fritelli, Scott, y un cuarteto con -3 formado por los estadounidenses Rickie Fowler y Dustin Johnson, el inglés Justin Rose y el veterano alemán Bernhard Langer, volverán a salir a primera hora al campo con serias opciones de arrebatarle el liderazgo a Casey a la conclusión de la primera ronda retrasada.

En la primera jornada de un torneo inusual por la ausencia de espectadores, no ha faltado el golpe inaugural de las leyendas Jack Nicklaus y Gary Player, con el que ha dado comienzo un Masters que no tenía asegurada su celebración en un año revuelto en Estados Unidos y el mundo.