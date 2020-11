Carlos Sainz: "No ha sido el viernes ideal"

EFE/EPA/Davide Gennari/Archivo

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), octavo en el Mundial de Fórmula Uno, que marcó el decimocuarto tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del campeonato, manifestó este viernes en el circuito de Istanbul Park que "no ha sido el viernes ideal".

"No ha sido el viernes ideal. Fue frustrante perder tiempo de rodaje en el primer entrenamiento, que fue importante debido a las demandantes condiciones de pista que nos vamos a encontrar este fin de semana en este nuevo y reasfaltado circuito", comentó Sainz, que acabó séptimo hace dos domingos en Imola (Italia) el Gran Premio de Emiila-Romagna y que ocupa la octava plaza del certamen, con 65 puntos.

"Debido a eso tuvimos que recuperar muchas cosas durante el segundo entrenamiento", apuntó el talentoso piloto madrileño, que este año, al acabar segundo en Monza (Italia), logró su mejor resultado desde que pilota en la Fórmula Uno.

"No tuve mis tandas más limpias con el neumático blando y los tiempos mejoraron luego al mismo tiempo que evolucionaba la pista", explicó el hijo del doble campeón mundial de rallys español -y triple ganador del Dakar- de idéntico nombre.

"El asfalto parece extraño en estos momentos, pero eso sólo añade emoción por ver quién lo resuelve antes", manifestó el talentoso piloto madrileño después de los entrenamientos libres del Istanbul Park.

"Ya tengo ganas de que llegue la jornada de mañana", añadió este viernes el español de McLaren, que el año próximo será piloto de Ferrari.