Carlo Costanzia cumple 27 años consolidado como modelo y siguiendo los pasos de su madre

MADRID, 11 (CHANCE)



Carlo Costanzia celebra hoy sus 27 años y lo hace habiéndose consolidado como un modelo de alta categoría de las pasarelas. Y es que el hijo de Mar Flores ha demostrado tener una seguridad y profesionalidad encima de las pasarelas que le hace ser uno de los rostros más demandados por las marcas. La última vez que le vimos desfilar fue en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y lo cierto es que nos quedamos sorprendidos al ver ese cuerpo tan fortalecido luciendo bañadores.



Está claro que el hijo de Mar Flores ha seguido los pasos de la modelo y ha querido pertenecer al mundo de la moda. Es por eso por lo que Carlo ha hecho también sus pinitos como actor en una conocida serie de una conocida plataforma internacional, Toy Boy. Y es que lo cierto es que no lo hace nada mal, por lo que esperamos que Costanzia siga creciendo como hasta hora.



Hoy, cumple 27 años y lo hace por todo alto. Carlo es una de las caras conocidas más jóvenes del mundo de las pasarelas y lo cierto es que siempre suelen contar con el para verle desfilar. No hay mejor ejemplo que la matriarca de la familia, su madre Mar Flores, que a pesar de tener 51 años sigue derrochando la misma elegancia que hace años.





