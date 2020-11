Burkina Faso.- El presidente y el principal líder opositor suspenden sus campañas por un atentado en el norte del país

19/08/2020 El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL LI XUEREN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, y el principal opositor del país, Zéphirin Diabré, han anunciado este viernes la suspensión de sus actos de campaña de cara a las elecciones presidenciales del 22 de noviembre a raíz de la muerte de catorce militares en una emboscada tendida el miércoles en el norte del país.



Las autoridades burkinesas han indicado en su primera reacción oficial sobre el ataque, perpetrado en el eje que conecta las localidades de Tinakoff y Beldiabe, en la región de Sahel, que ocho soldados resultaron heridos en la emboscada, incluidos tres en estado grave.



"Tras el ataque terrorista en Tinakoff, que ha causado la muerte de muchos soldados caídos en una emboscada este 11 de noviembre, he decidido suspender las actividades de mi campaña durante 48 horas a partir de este 13 de noviembre", ha señalado el presidente a través de un mensaje en su cuenta en la red social Facebook.



"Fuerza y honor a nuestro Ejército nacional, totalmente comprometido con la defensa de la patria", ha dicho, después de pedir a través de Twitter a la población burkinesa "tener en sus plegarias a las víctimas del terrorismo, y en particular a los valientes hijos activos en el frente". "Pensamientos piadosos para nuestros soldados caídos en Tinakoff", ha recalcado.



Por su parte, Diabré ha señalado en un mensaje en su cuenta en Facebook que, a raíz del ataque, suspende su campaña "durante el 13 y el 14 de noviembre, en signo de duelo y homenaje a los catorce miembros de las fuerzas de defensa y seguridad caídos".



"Que la tierra de Burkina Faso sea ligera a estos dignos patriotas caídos en el campo de honor. Presento mis sinceras condolencias a las familias enlutadas y deseo una rápida y total recuperación a los heridos", ha indicado el candidato de la Unión para el Progreso y el Cambio (UPC) a la Presidencia del país africano.



A esta decisión se ha sumado el Movimiento Patriótico para la Salvación (MPS), cuyo presidente, Augustin Loada, ha anunciado la suspensión de la campaña durante la jornada del sábado "para honrar la memoria de los catorce soldados caídos el miércoles en Tinakoff".



Loada ha pedido a la población que el sábado "respete un minuto de silencio antes de toda actividad importante" y ha trasladado sus condolencias a los familiares y a la población burkinesa "por esta nueva tragedia", según ha informado el portal burkinés de noticias Infowakat.



Burkina Faso ha registrado un fuerte aumento de ataques yihadistas en los últimos años, obra tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región. Dicha actividad ha contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan los grupos de autodefensa, a los que el Gobierno burkinés ha sumado en los últimos meses a 'voluntarios' para que ayuden en la lucha antiterrorista.



LAS PRÓXIMAS ELECCIONES



En este sentido, Kaboré destacó el 5 de noviembre durante el inicio de su campaña que la lucha contra el terrorismo será uno de sus ejes de acción en caso de lograr un segundo mandato en las urnas, en las que tendrá que enfrentarse a otros doce rivales, entre los que destaca Diabré, quien quedó en segundo lugar en las elecciones celebradas en 2015.



Entre el resto de candidatos figuran varios vinculados con el expresidente Blaise Compaoré, quien se vio obligado a dimitir en 2014 tras las manifestaciones en contra de sus planes de cambiar la Constitución para poder seguir en el cargo, incluidos Eddie Komboigo y Gilbert Noel Ouédraogo, cuyas candidaturas fueron vetadas en 2015 precisamente por su relación con el exmandatario.



Compaoré, quien se encuentra fuera del país y no puede presentarse a las elecciones, afirmó recientemente en una entrevista que no descarta concurrir nuevamente a las urnas en el futuro. Kaboré indicó el jueves en un acto que "todos los que están en el exterior pueden volver al país" y que "los que no tienen problemas con la justicia no tienen nada que temer".



"En cuanto al presidente Blaise Compaoré, que gobernó el país durante 27 años, no puede volver como el resto. Es un antiguo presidente y, a este título, hace falta trabajar para una vuelta digna y con respeto a su rango".



Un total de nueve candidatos opositores, incluido Diabré, y 22 partidos firmaron en agosto un "acuerdo político" para una "alternancia política", según el cual se comprometieron a apoyar al candidato que pase a una posible segunda vuelta frente a Kaboré.



El país africano celebrará también legislativas el 22 de noviembre, después de que los partidos políticos burkineses se pronunciaran contra la posibilidad planteada por la Asamblea Nacional de aplazar las parlamentarias a causa de la inseguridad y abogaran porque se celebren junto a las presidenciales.