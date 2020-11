Biden gana en total 306 votos electorales contra 232 de Trump, dicen medios de EEUU

Biden gana en total 306 votos electorales contra 232 de Trump, dicen medios de EEUUWashington, 13 Nov 2020 (AFP) - El demócrata Joe Biden solidificó su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos al ganar un total de 306 votos electorales contra los 232 del presidente republicano Donald Trump, informaron el viernes medios estadounidenses.Diez días después de las elecciones del 3 de noviembre, Biden fue declarado ganador en el estado de Georgia (que aporta 16 votos electorales), mientras Trump venció en Carolina del Norte (15), dijeron varios medios entre los que se incluyen NBC y CNN.El Colegio Electoral, integrado por 538 miembros, es la institución encargada de decidir formalmente quién ganó la presidencia de Estados Unidos.En las elecciones de 2016, Trump también obtuvo 306 votos en el Colegio Electoral cuando venció a la demócrata Hillary Clinton. Biden ya había sido declarado ganador el sábado, cuando medios de comunicación proyectaron su triunfo en Pensilvania, lo que lo situaba por encima del umbral de los 270 votos electorales. Georgia no había sido ganada por un demócrata desde Bill Clinton en 1992. Trump, que buscaba un segundo mandato, había tomado una cómoda ventaja en ese estado al escrutarse los votos rurales, pero cuando aparecieron los correspondientes a ciudades como Atlanta y Savannah el panorama cambió en favor del demócrata. La votación en Georgia fue la más reñida de estos comicios. Biden tiene ahora 14.000 votos de ventaja sobre Trump en ese estado, a la espera de que se complete un recuento manual la próxima semana. Las auditorías de las elecciones en los estados nunca arrojan cambios de la magnitud de los que necesitaría Trump para ganar. En Carolina del Norte, tradicionalmente republicana, los intentos de la campaña de Trump para obtener el respaldo del electorado negro fueron insuficientes, y el presidente saliente no pudo ir más allá de su base más fiel, de hombres blancos, sin educación universitaria y rural. Trump, que se ha negado a reconocer la derrota, debía dirigirse al público más tarde el viernes por primera vez desde que fue anunciada la victoria de su rival, hace seis días. No estaba claro si respondería preguntas o comentaría los últimos resultados divulgados. En 2016 dijo que los 306 votos que había conseguido en el Colegio Electoral equivalían a un "terremoto" y una "paliza".ec-ft/jh/dg/yo

Te Recomendamos