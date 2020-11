Autoridades envían a la cárcel a presunto asesino de líder social colombiano

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 13 nov. (EFE).- La Fiscalía General de Colombia capturó y judicializó este viernes a Jhon Espinosa Álvarez, alias "El Burro", supuesto asesino del líder social Jorge Luis Solano Vega, perpetrado el pasado 3 de noviembre en el municipio de Ocaña, que pertenece al departamento de Norte de Santander.

"Por el crimen del señor Solano Vega fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento Jhon Fredy Espinosa Álvarez, como presunto autor material. El señor Espinosa responderá a la justicia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas", informó el fiscal general Francisco Barbosa.

Según la Fiscalía, Espinosa, capturado en una operación conjunta con la Policía Nacional, no aceptó los cargos, razón por la cual un juez de control de garantías de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (noreste), ordenó en su contra una medida de aseguramiento en la cárcel Modelo de Bogotá.

ASESINADO EN SU VIVIENDA

Solano fue asesinado en su propia casa, ubicada en el barrio Miraflores de Ocaña, y su homicidio generó una ola de rechazo en el país dado que recientemente el defensor había denunciado ser víctima de amenazas.

Según la investigación de las autoridades, Espinosa habría disparado contra el defensor de derechos humanos, quien además era presidente de la Organización de Víctimas de Desaparición Forzada Asvida y delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña.

"El hoy procesado identificó el momento en el que el líder comunitario estaba sin esquema de seguridad. El día del crimen, a la una de la tarde, llegó a la casa de la víctima, tocó la puerta y, cuando la vio, supuestamente le disparó", aseguró la Fiscalía.

AMENAZAS Y DENUNCIAS CONTRA CORRUPICIÓN

Solano había hecho serias denuncias contra funcionarios de la administración de Ocaña por la supuesta corrupción en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de ese municipio y en otras entidades.

El defensor de derechos humanos también había enviado en mayo una carta a Israel Ramírez, conocido como Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las conversaciones de paz con el Gobierno, en la que pedía explicaciones sobre unas amenazas que recibió de un supuesto comandante de ese grupo llamado "Carlos".

"El día 16 de mayo me llamó un supuesto comandante Carlos, quien en nombre del ELN me recrimina duramente porque manifiesta que me estoy metiendo con sus 'Compas' y adicionalmente me ordena que tengo que presentarme ante él para rendir cuentas de estos actos", escribió en la carta.

En ese documento Solano negó tener conocimiento sobre los "Compas" y subrayó que en sus pronunciamientos sólo se ha referido a funcionarios públicos por la supuesta corrupción, por lo que dijo no entender por qué "un actor armado" debe "interferir" en sus denuncias.

Precisamente en mayo, la Procuraduría General (Ministerio Público) abrió una investigación disciplinaria y suspendió por tres meses al gerente del hospital de Ocaña, Jairo Pinzón, por supuestas irregularidades en la celebración de 22 contratos de obra, suministros de material quirúrgico y de medicamentos por más de 4.500 millones de pesos (más de 1,23 millones de dólares).