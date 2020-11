Atletismo.-Usain Bolt: "Cristiano Ronaldo es más rápido que yo, ¡con toda seguridad!"

"Pasará tiempo hasta que alguien llegue a mis récords



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El exatleta jamaicano Usain Bolt, el dueño del récord del mundo en los 100 metros, no tiene ninguna duda de que "ahora mismo" Cristiano Ronaldo le superaría en el hectómetro porque "es un superatleta" y está "en activo", además de poner en valor sus registros, los cuales tardarán en ser superadas por su dificultad.



"¿Quién es el más rápido? Cristiano con toda seguridad, sigue en activo, trabaja duro y, para mí, es un superatleta. Siempre está en la cima de su deporte", indicó el caribeño, que todavía guarda como mejor marca en los 100 metros los 9 segundos y 58 centésimas que consiguió en el Mundial de Berlín de 2009.



"Intentar ser el mejor del mundo es lo que me hacía continuar. La gente tiene que ver por lo que tuve que pasar y entender que no era fácil, que realmente era un desafío", dijo Bolt en declaraciones a 'Marca Sport Weekend', donde reconoció que "a veces" echa de menos el atletismo, aunque cambia de opinión cuando ve a sus excompañeros saltar al tartán.



"Al principio cuando veía a la gente competir me entraban ganas de volver. Pero cuando pensaba en lo que tenía que hacer para regresar, pensaba: paso", apuntó el exvelocista, que tiene ocho oros olímpicos tras sus victorias en Pekín, Londres y Río, tanto en 100 metros, 200 y el relevo 4x100.



Además, el jamaicano de 34 años, retirado desde 2017, recordó que "el límite está en la mente y en el trabajo que necesitas poner en ello" para conseguir el objetivo marcado. "La gente está desarrollando cómo entrenar para ser más eficiente a la hora de correr. Es sólo cuestión de tiempo que la gente descubra que si entrena de una manera o si hace más un ejercicio, si hace más abdominales, lo van a conseguir. El límite está en cómo la mente lo puede percibir", añadió.



Bolt, que es consciente de que "pasará mucho tiempo" hasta que puedan batirse sus récords mundiales, también tuvo tiempo para hablar de su experiencia como futbolista en Australia. "En Europa hubiera podido llegar a ser un buen jugador de fútbol de no haberme dedicado al atletismo, pero en Australia fue solo una aventura y quería estar lejos de los focos", finalizó.

