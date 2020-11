Armenia/Azerbaiyán.- Nagorno Karabaj eleva a 1.339 el número de efectivos muertos en lo que va de escalada

13/10/2020 Un hombre camina por una calle de Stepanakert, capital de Nagorno Karabaj POLITICA ARMENIA AZERBAIYÁN INTERNACIONAL CELESTINO ARCE LAVIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Nagorno Karabaj han informado este viernes que 1.339 integrantes de sus fuerzas han muerto durante la última escalada de los combates contra Armenia que comenzó a finales del pasado mes de septiembre, según ha hecho saber el Ministerio de Defensa del enclave.



Este nuevo balance eleva en 38 los militares fallecidos desde la última estimación del jueves, de acuerdo con las cifras recogidas por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.



Este nuevo recuento tiene lugar al final de una semana que comenzó con el anuncio del primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y los presidentes de Azerbaiyán y Rusia, Ilham Aliyev y Vladimir Putin, de una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno Karabaj a partir del martes, 10 de noviembre.



En el marco del acuerdo, Rusia ha procecido al envío de fuerzas de paz -1.960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos- que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado corredor de Lachin, que conecta Nagorno Karabaj con Armenia.



Los bandos del conflicto deben permanecer en sus posiciones actuales, intercambiar prisioneros de guerra, otros detenidos y los cuerpos de los caídos, de acuerdo con el pacto.



De igual modo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado que su país realizará junto con Rusia el control y la supervisión del alto el fuego en Nagorno Karabaj.



El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha puntualizado no obstante este jueves que no habrá ni observadores ni militares de Turquía desplegados en territorio karabají en el marco del acuerdo de alto el fuego firmado por Armenia, Azerbaiyán y Rusia.



"No se enviarán unidades de fuerzas de paz de la república de Turquía a Nagorno Karabaj", ha afirmado Lavrov, en una entrevista con medios rusos y extranjeros. El jefe de la diplomacia rusa ha dicho que los observadores de Turquía se desplegarán en el centro conjunto ruso-turco encargado de la supervisión del cese de hostilidades, que estará emplazado en suelo azerí.