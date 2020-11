Argentina difunde conciencia sobre el ciberengaño pederasta y cómo frenarlo

En la imagen, la primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 13 nov. (EFE).- El Gobierno de Argentina, en colaboración con organizaciones sociales y empresas, presentó este viernes la Campaña Nacional de Concientización y Prevención Contra el Grooming (ciberengaño pederasta), con un acto en el que alertaron del aumento de este tipo de prácticas durante la cuarentena.

La primera dama, Fabiola Yáñez, fue la encargada de abrir el acto con un mensaje en el que citó los datos recopilados por la organización Grooming Argentina, que reflejan un aumento del 135 % de las denuncias por este delito desde que se inició la cuarentena en marzo.

"El 54,6 % de personas se encuentran con desconocidos a través de las redes, y un 10 % de nuestros niños, menores de 13 años, han llegado a tener un contacto real con alguien que conocieron por internet. A un 30 % de niños los han añadido a grupos de WhatsApp desconocidos y sin su consentimiento", resaltó la pareja del presidente Alberto Fernández.

El ministro de Educación del país, Nicolás Trotta, apuntó a la comunicación en el seno familiar para frenar esta práctica, que está tipificada como delito en el Código Penal desde el 13 de noviembre de 2013, por lo que esta fecha se decretó como Día Nacional de la Lucha contra el Grooming.

"Que hoy logremos que en nuestros hogares, (...), mamás, papás e hijos dialoguen sobre el grooming. Muchos pensamos que cuando nuestros hijos están en una habitación están solos, uno piensa que están en el lugar más seguro del mundo. Hoy sabemos que si no nos involucramos, puede ser un espacio de peligro, y es un espacio de peligro muchas veces imperceptible", señaló.

Trotta solicitó la "articulación con el sector privado", y pidió a las compañías responsables "que estén los avisos de prevención de 'grooming' cuando se conecta a internet", y que "los soportes tecnológicos vengan también con una leyenda de prevención".

"Son compromisos que no implican un costo adicional para la empresa, sino confirmar la responsabilidad indelegable que cada empresa debe tener", agregó.

Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, argumentó que se deben dar cambios culturales y pidió velocidad a la hora de acordar medidas par frenar un delito "que muta".

"Estamos acá trabajando para salvar vidas, para combatir un delito que muta y no pensemos que esto termina acá, porque esto de la visibilización y cómo vamos a tener que trabajar este delito puede ir cambiando. Hoy pensamos que tenemos reglas, que podemos solucionarlo con las pantallas, tenemos que empezar a investigar este delito porque va rápido y va a ir más rápido que nosotros", concluyó.

El Gobierno argentino define el "grooming" o ciberengaño pederasta como "la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea".