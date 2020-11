AMP3.- Filipinas.- Ascienden a 42 los muertos por el paso del tifón 'Vamco' por Filipinas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Filipinas han alertado este viernes de que ya son 42 los muertos y una veintena los desaparecidos a causa de las fuertes inundaciones provocadas por el paso del tifón 'Vamco' por el país asiático.



La Policía Nacional de Filipinas, que ha concretado que la mayoría de víctimas mortales se han registrado en la región de Cagayán, ha señalado que otras 43 personas han resultado heridas debido a los accidentes provocados por el fenómeno meteorológico, especialmente en la isla de Luzón.



Entre los fallecidos se encuentra una familia de cinco miembros que ha quedado sepultada por un corrimiento de tierra en la provincia de Benguet, en el norte del país, así como dos ingenieros que se encontraban realizando una inspección en el marco de las labores de rescate puestas en marcha por el Gobierno.



Otras tres personas han muerto después de que su vivienda se derrumbara en la provincia de Caviete, al sur de Manila, mientras que otras dos personas y un niño han muerto en el este del país.



El balance de muertos ha aumentado especialmente después de que las fuerzas de seguridad recuperaran un gran número de cuerpos este viernes. Sin embargo, la cifra debe aún ser confirmada de forma oficial.



Más de 1 millón de personas se han quedado sin electricidad en Luzón y en la región de Gran Manila, donde unas 400.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas, según fuentes oficiales.



'Vamco' ha azotado la parte oriental de la principal isla de Filipinas, Luzón, tras tocar tierra la madrugada del jueves. Los equipos de rescate se han visto sobrepasados ante las solicitudes de rescate en la ciudad de Marikina.



"La mitad de las casas de Marikina están total o parcialmente sumergidas por las inundaciones", ha lamentado el alcalde, Marcelino Teodoro, que destacado que "la corriente es muy fuerte, así que no podemos usar dispositivos de flotación o botes manuales".



Teodoro ha calificado la situación de "abrumadora" y ha solicitado ayuda ya que "no podemos manejar el rescate" de todas las personas que se han visto afectadas por el paso del tifón.



El alcalde de Marikina ha comparado las lluvias torrenciales con el desastre que causó la tormenta tropical 'Ketsana' en la ciudad, que dejó lluvias en la capital durante un mes entero en septiembre de 2009 y se cobró la vida de más de 740 personas.



No obstante, 'Vamco' se está debilitando a medida que atraviesa la isla de Luzón, la más poblada de Filipinas, ha informado la oficina meteorológica del país, y previsiblemente abandonará el archipiélago el viernes.



El tifón, llamado localmente 'Ulises', ha acumulado vientos máximos de 130 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 215 kilómetros por hora mientras se desplazaba de oeste a noroeste a 30 kilómetros por hora y ha causado inundaciones y deslizamientos de tierra en las provincias orientales afectadas, mientras que ríos y presas amenazan con desbordarse.



CADENA DE TIFONES



Filipinas, que ha sido azotada por tres tifones en menos de tres semanas y por un total de 21 ciclones en lo que va de año, se prepara para recibir el posible paso de otras cuatro tormentas tropicales antes de que acabe 2020.



En este sentido, la responsable de Acción contra el Hambre (ACH) para Filipinas, Benedetta Lettera, ha destacado que "este desastre llega apenas dos semanas después de que el supertifón 'Goni' acabase con los medios de vida y hogares de cerca de 2 millones de personas en el sureste de la misma isla".



"Es enormemente complejo para las autoridades y para las organizaciones humanitarias responder a dos emergencias contemporáneamente, y más en un contexto de COVID-19, que ha mermado los fondos disponibles para responder a crisis humanas", ha alertado.



Según Lettera, pese al "enorme progreso" realizado por Filipinas, que es el segundo país del mundo más expuesto a desastres, "en términos de prevención y los avances para alertar y evacuar a la población, salvando vidas, la ayuda sigue siendo muy necesaria para garantizar agua, refugio y alimentos a las personas desplazadas de su hogar".

