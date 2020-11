AMP2.- Cachemira.- Ascienden a catorce los muertos en los enfrentamientos entre India y Pakistán en Cachemira

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El balance de muertos a causa de los enfrentamientos registrados este viernes en la frontera entre India y Pakistán en la frontera en la región de Cachemira, llamada Línea de Control, ha ascendido a catorce, según han confirmado las autoridades de ambos países.



Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of India', al menos cinco militares y cuatro civiles han muerto en el marco de los combates, que han dejado además cinco muertos --cuatro civiles y un militar-- en Pakistán.



Fuentes de seguridad indias han elevado a seis el número de militares paquistaníes muertos en los combates, extremo que no ha sido confirmado desde Islamabad, tal y como ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.



El Ejército de India ha acusado a Pakistán de iniciar un incidente "no provocado" en varios sectores de la Línea de Control, mientras que Islamabad ha cargado contra Nueva Delhi por haber disparado primero, en un cruce habitual de acusaciones entre ambos países.



Según India, su Ejército reaccionó en principio a un "intento de infiltración" en el sector de Keran, lo que desencadenó múltiples bombardeos por toda la Línea de Contacto, finalmente desbaratada por los militares indios", según el portavoz militar indio, el coronel Rajesh Kalia.



Fuentes militares indias han recalcado que "Pakistán ha atacado zonas civiles de forma deliberada" y han agregado que las tropas indias "han respondido con firmeza y les han golpeado muy duro, causando daños sustanciales en la infraestructura militar paquistaní en la Línea de Control".



Por su parte, el Ejército de Pakistán ha señalado que India ha sufrido "pérdidas sustanciales" a nivel de personal y material debido a la "adecuada respuesta" de Islamabad a los disparos efectuados por India.



En este sentido, ha manifestado en un comunicado que India ha "realizado disparos no provocados e indiscriminados de todos los calibres" tras la "humillación" sufrida en un enfrentamiento registrado hace días con milicianos en Cachemira.



Así, se ha referido a la muerte de un oficial y tres soldados del Ejército indio en un enfrentamiento el 8 de noviembre en la localidad de Machil, en el norte de la zona de Cachemira controlada por India, en el que murieron también tres "terroristas". El incidente fue el más grave de este tipo desde abril.



Por su parte, el presidente del comité del Parlamento paquistaní sobre Cachemira, Sheriar Jan Afrifi, ha publicado un vídeo con los daños causados por los ataques de India. "El cobarde Ejército de india está atacando a la población civil en la Línea de Contacto. Atacar a civiles es un crimen de guerra", ha dicho a través de su cuenta en la red social Twitter.



Pakistán tampoco ha respondido a las informaciones del Ejército indio que apuntan a la destrucción de numerosos búnkeres militares paquistaníes, así como depósitos de combustible y plataformas de lanzamiento de proyectiles.



Pakistán e India se disputan la región de Cachemira desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.

Te Recomendamos