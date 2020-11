América, dividida por las medidas contra la covid-19 y una posible segunda ola

Vista de la calle 25 de Marzo, una vía comercial, el 1 de septiembre de 2020, en el centro de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Redacción Internacional, 13 nov (EFE).- América se mantiene dividida ante la posibilidad de una segunda ola de la pandemia, que deja ya unos 22 millones de casos y casi 670.000 decesos en el continente, y mientras unas naciones avanzan en su reapertura, otras han dado un paso atrás por el repunte de contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que el número de casos globales por covid-19 asciende a 52,1 millones y la cifra de muertos ronda los 1,26 millones.

América, sigue siendo la región más afectada, con 22 millones de casos y 669.000 muertes, frente a 14 millones de contagios y 328.000 fallecimientos en el continente europeo y 10 millones de casos y 152.000 muertes en el sur de Asia.

Por países, Estados Unidos sigue siendo la nación más afectada del mundo (10,6 millones casos y más de 243.000 muertes) y ya se habla allí de una tercera ola de covid-19. Le sigue la India, con 8,7 millones de positivos y más de 128.000 decesos; y Brasil, con 5,7 millones de casos y unos 164.000 fallecimientos.

LATINOAMÉRICA SE APROXIMA A 420.000 MUERTES

En Latinoamérica, además de Brasil, otros dos países de la región se ubican entre los diez primeros del mundo en número de casos: Argentina (lugar 8) y Colombia (sitio 9).

Argentina registra 1,2 millones de infectados; Colombia reporta 1,1 millones de contagios; y México ronda el millón.

Luego están Perú (unos 930.000 casos y 35.000 fallecidos), Chile (más de 528.000 contagios y 14.700 muertes) y, mucho más atrás, Ecuador (177.513 infectados y 12.946 decesos).

En tanto, datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apuntan a una alta tasa de mortalidad en Latinoamérica por el coronavirus, con 66 decesos por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de 17.

De hecho, tres países latinoamericanos se mantienen entre los diez primeros del mundo en fallecimientos: Brasil (lugar 2, con más de 164.000), México (puesto 4, con más de 97.000) y Perú (lugar 10, con más de 35.000 muertes). Además, Argentina (más de 35.000 muertes) y Colombia (unos 33.400) ocupan el sitio 11 y 12.

Con esto, América tiene unos 22 millones de contagiados y ronda los 670.000 fallecimientos. De esa cifra, en la región de Latinoamérica y el Caribe hay unos 11,8 millones de casos (un 22,5 % del total global) y unos 417.000 decesos.

VOCES DIVIDIDAS ANTE UNA SEGUNDA OLA

La posibilidad del inicio de una segunda ola ha comenzado a ser barajada por Gobiernos y autoridades sanitarias ante el aumento de casos en países como Estados Unidos.

De hecho este viernes, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien esta semana advirtió de que la ciudad está "peligrosamente cerca" de una segunda ola de la pandemia, llamó a prepararse para un posible cierre de los colegios la semana que viene por la subida de los casos.

Con el aumento de los contagios, la ciudad también había ordenado cerrar bares y restaurantes a partir de las 10 de la noche.

En contraposición, el presidente Jair Bolsonaro volvió a minimizar hoy la posibilidad de que su país sufra una segunda ola de coronavirus, como ya alertan algunos científicos locales apoyados en un aumento de las hospitalizaciones en los últimos días.

Bolsonaro calificó la segunda ola, que ya sufren Europa y otras regiones del mundo, como "conversinha" (rumor o mentira) y dijo que si la enfermedad persiste "habrá que enfrentarla, porque si no va a quebrar la economía y Brasil será un país de miserables".

CIERRES

Ese aumento de hospitalizaciones en todo caso ha llevado a retomar restricciones en varias naciones del continente.

En el caso mexicano, el Gobierno de la capital anunció este viernes el recorte de horarios en diversos establecimientos como cines, museos y teatros ante el incremento de hospitalizaciones por covid-19 en la ciudad, que acumula 15.997 decesos y 175.946 contagios.

Esto se suma al recorte decretado la semana pasada del horario de los restaurantes, que pasaron de cerrar a las 23.00 horas a hacerlo a las 22.00 horas.

También en Puerto Rico, que es territorio estadounidense, el Gobierno anunció el endurecimiento de las restricciones ante el aumento de casos, con una orden ejecutiva que supone activar la Guardia Nacional para apoyar el cumplimiento de las medidas, que incluirán que establecimientos como restaurantes o iglesias reduzcan su nivel de operación del 55 % al 30 %.

El Gobierno advirtió que si el próximo 11 de diciembre los resultados no son favorables tomará medidas todavía más drásticas.

APERTURAS

En la otra orilla, Argentina habilitó el regreso de las artes escénicas, como el teatro y conciertos, con restricciones sanitarias para artistas y público y un aforo limitado a la mitad de la capacidad del recinto.

Las artes escénicas superan los siete meses de cierre, al menos en su modalidad presencial y con esa decisión podrán volver lugares tan emblemáticos como los teatros de la calle Corrientes, en Buenos Aires.

También Paraguay, donde la covid-19 ha causado 1.543 muertos y 69.653 infectados, anunció este viernes la apertura de más actividades ante el "descenso significativo" de los contagios en las últimas dos semanas.

Así, a partir de la próxima semana serán rehabilitados los velorios, siempre que no se trate de casos de covid-19, con una asistencia de hasta 12 personas, así como eventos sociales de hasta 100 personas e infantiles de hasta 50 invitados.

Y Chile, uno de los pocos países de la región que aún mantiene sus fronteras cerradas, permitirá la entrada de turistas de cualquier nacionalidad a partir del 23 de noviembre, sin necesidad de cumplir cuarentena pero con la obligación de presentar un PCR negativo.