Alessandro Lequio recuerda a Aless el día en que se cumplen seis meses de su fallecimiento

MADRID, 13 (CHANCE)



Hoy, 13 de noviembre, se cumplen seis meses desde el fallecimiento de Aless Lequio. Medio año en el que, sin su hijo y mejor amigo, Alessandro Lequio ha continuado con su vida, intentando lucir siempre una sonrisa y con una fuerza y una entereza dignas de admirar. Volcado completamente en su hija Ginevra y en su mujer María Palacios - su gran apoyo en estos complicados momentos - el italiano suele compartir fotografías en su cuenta de Instagram para realizar un silencioso homenaje a Aless, con el hastag #Alessforever que representa que para él su hijo mediano será eterno.



Pese a que, a diferencia de Ana Obregón - que el 13 de cada mes, puesto que su hijo falleció el 13 de mayo, recuerda al niño de sus ojos con algún desgarrador y devastador mensaje a través de sus redes sociales - Alessandro no suele elegir estos días para homenajear a Aless, prefiriendo días que, aunque a priori no dicen nada en el calendario, son igualmente importantes para el italiano a la hora de demostrar que nunca se quita de la mente a su hijo.



Sin embargo hoy, que se cumplen seis meses de la muerte de Aless, Lequio ha hecho una excepción y ha recordado esta fecha tan dolorosa a primera hora de la mañana. El italiano ha escogido una fotografía en la que padre e hijo - con un increíble parecido físico - posan relajados un 13 de noviembre, pero del año 2004, durante un viaje a la localidad italiana de Pinarolo. Ningún texto acompaña a este silencioso homenaje al hijo que tuvo con Ana Obregón. Y es que Alessandro no ha necesitado expresar con palabras que, hoy más que nunca, duele la ausencia de su querido hijo tanto como el primer día.