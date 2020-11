97-55. El líder tritura a un pobre Fenerbahce

El base francés de Fenerbahçe Leo Westermann (d) controla el balón presionado por su compatriota, el base Thomas Heurtel del Barça, durante el partido de la fase regular de EuroLiga que se juega hoy jueves en el Palau Blaugrana, en Barcelona. EFE/Alejandro García

Barcelona, 12 nov (EFE).- El Barça trituró este jueves al Fenerbahce (97-55) en una exhibición coral del líder de la Euroliga, con un balance de siete victorias y una única derrota, que ahogó en defensa y desmoralizó desde el perímetro a un rival de la zona alta de la clasificación.

Del duelo entre dos grandes de Europa de este jueves en el Palau Blaugrana se podrían destacar los 16 triples de 30 intentos de los azulgrana, las 25 pérdidas de los turcos, el 125 de valoración global de los locales, o los seis triples en el último cuarto de Kuric, máximo anotador del encuentro con 25 puntos.

Pero más allá de las cifras, el envite se recordará por el juego de equipo sin fisuras de los jugadores de Sarunas Jasikevicius, que mostraron una superioridad insultante ante un rival que, hasta la fecha, había encajado una media de 70 puntos por encuentro.

En el primer tiempo ya se vio lo que quiere 'Saras' de sus jugadores: compromiso defensivo para crecer en ataque. Y así fue como el Barça, en los primeros 20 minutos, fue un ciclón.

Y eso que el Fenerbahce amenazó de inicio con los centímetros de Vesely y Duverioglu, a los que respondían los catalanes desde el perímetro con Mirotic (16 puntos), con dos triples, y Abrines, con otros tres.

Los lanzamientos desde el perímetro desconectaron al conjunto turco (28-13, min.9), que acabó el primer tiempo con 12 pérdidas. Sin De Colo, lesionado, Brown y Ali estaban llamados a asumir la responsabilidad arriba, pero los triples no entraron y solo en el último minuto, el conjunto turco maquilló el resultado (28-17).

El primer cuarto acabó con una canasta fácil de Brown en el único despiste defensivo de los locales. Jasikevicius, siempre exigente con sus jugadores, echó la bronca a Smits, que sería el protagonista en el segundo cuarto.

En dos minutos y medio, el ala-pívot letón anotó 10 puntos e impulsó hasta los 22 puntos de ventaja (42-20, min.14) a su equipo. La exhibición azulgrana se vio momentáneamente interrumpida por seis puntos consecutivos del anárquico Lorenzo Brown (42-26, min.17).

Paró el partido 'Saras' y sus jugadores, con Calathes moviendo los hilos, volvieron a poner la sexta marcha para encadenar un parcial de 9-3 y dejar un cómodo 51-29 al descanso.

En la reanudación, el orgullo de los visitantes no apareció en el parqué. El Barça no aflojó en defensa y, si bien se mostró menos acertado en ataque, endosó un parcial de 14-0 (67-33, min.27) que dejó el partido visto por sentencia.

Seis minutos estuvo el Fenerbahce sin anotar. Con el encuentro resuelto, Igor Kokoskov dio entrada a alguno de los jugadores menos habituales de la plantilla como Hamilton o Biberovic, y ni así sus pupilos fueron capaces de competir en el tercer cuarto (69-38).

Pese al trámite y las rotaciones, los azulgrana mantuvieron el ritmo frenético en los últimos diez minutos. En ataque, Kuric se mostraba infalible desde la línea de los 6,75 metros con seis triples, mientras que atrás el Barça continuaba infranqueable y encajó 17 puntos. Un noche redonda para el líder, que sumó su sexta victoria consecutiva en la Euroliga.

- Ficha técnica:

97 - Barça (28+23+18+28): Calathes (5), Higgins (11), Abrines (12), Mirotic (16), Oriola (-) -cinco inicial-, Davies (4), Hanga (2), Bolmaro (-), Smits (20), Heurtel (-), Martínez (2) y Kuric (25).

55 - Fenerbahce (17+12+9+17): Brown (10), Westermann (9), Ulanovas (-), Duverioglu (4), Vesely (6) -cinco inicial-, Hamilton (-), Mahmutoglu (3), Bierovic (3), Pierre (4), Barthel (7) y Ali (2), Eddie (7).

Árbitros: Olegs Latisevs, Tomislav Hordov y Tomasz Trawicki.

Incidencias: partido de la octava jornada de la Euroliga disputado sin público en el Palau Blaugrana.