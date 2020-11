17-34. Equipos especiales y el corredor Hines ponen a Colts de líderes

EFE/EPA/PETER JONELEIT/Archivo

Nashville (Tennessee, EE.UU.), 12 no (EFE).- La gran labor de los equipos especiales y la aportación ofensiva del corredor Nyheim Hines, que hizo dos anotaciones, fueron la clave del triunfo (17-34) conseguido de visitantes por los Colts de Indianápolis frente a los Titans de Tennessee en la lucha por el liderato de división.

Los Titans (6-3) llegaron este jueves favoritos al partido anticipado de la Semana 10 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) como los líderes de la División Sur de la Conferencia Americana (AFC).

Pero a pesar de acabar la primera parte con ventaja de 17-13, en la segunda la defensiva, equipos especiales y Hines fueron una auténtica pesadilla para los Titans a los ya no permitieron que anotasen más puntos, mientras que ellos conseguían otros 17 más que les aseguraron la victoria.

El corredor D'Onta Foreman se encargó de anotar el primer touchdown de los Titans y el ala cerrada Jonnu Smith, con una bandeja de una yarda, fue el que permitió que el equipo Tennessee se fuese con ventaja al descanso.

Sin embargo, la noche sería para Hines, quien encargó de hacer el primer touchodown de los Colts, con una carrera de 13 yardas que puso el parcial de 10-10 en el marcador.

Hines en el tercer periodo se encargaría de hacer su segundo de la noche con avance de dos yardas y darle a los Colts la ventaja parcial de 17-20, que yo perdieron el resto del camino.

El veterano mariscal de campo Philip Rivers completó 29 de 39 envíos para 308 yardas ganadas, hizo un lanzamiento de anotación, sin interceptaciones, fue derribado una vez colocó en 105,5 el índice de pasador.

Mientras que Ryan Tannehill esta vez no pudo ser factor ganador con los Titans ante la mejor defensa de la NFL y completó apenas 15 lanzamientos de 27 para 147 yardas, hizo un envío de anotación, sin interceptaciones y acabó con apenas 83,4 de índice de pasador.

La victoria permitió a los Colts, la tercera en los últimos cuatro partidos, ponerse al frente de la clasificación de la División Sur (6-3), empatados con los Titans.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo 29 de noviembre, pero en Indianápolis.

Por ahora, el entrenador en jefe de los Colts, Frank Reich, ha mejorado a una marca de 4-1 en los duelos mantenidos contra Mike Vrabel, el máximo responsable técnico de los Titans.

El equipo de Indianápolis también tiene una marca ganadora de 14-5 en los duelos que han mantenido de visitantes en el Nissan Stadium, de Nashville.

Los Colts, que llegaron al encuentro con la mejor defensa de la NFL en términos del menor número de yardas permitidas, frustraron a un ataque de Tennessee que había promediado 384,6 yardas por partido, la décima mejor cifra en la liga, y que había anotado 29 puntos por duelo, la séptima mejor estadística de la liga.

El liniero E.J. Speed bloqueó un despeje que el esquinero T.J. Carrie devolvió seis yardas para anotar en las postrimerías del tercer periodo.

Los Colts superaron a Tennesseee por 430 yardas contra 294, pese a que el corredor Derrick Henry avanzó por tierra para 103 yardas.