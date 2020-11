UE presenta su primera estrategia de igualdad de derechos LGBTIQ

(Bloomberg) -- La Comisión Europea dio a conocer propuestas para defender los derechos de las personas que se identifican como “lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales o en cuestionamiento”.

Las medidas LGBTIQ forman parte de la primera estrategia de igualdad del brazo ejecutivo de la Unión Europea, que establece acciones específicas para los próximos cinco años, dando un impulso para que todas las naciones del bloque las sigan.

“Todos deberían sentirse libres para ser quienes son, sin miedo ni persecución”, dijo del jueves en un comunicado Vera Jourova, vicepresidenta de valores y transparencia de la Unión Europea. De esto se trata Europa y esto es lo que defendemos”.

La medida se produce cuando algunas naciones de la Unión Europea son blanco de críticas por sus políticas. Polonia ha establecido zonas libres de LGBT, mientras que Hungría ha propuesto cambios legales para consagrar la doctrina religiosa y prohibir que parejas del mismo sexo puedan adoptar.

La comisión pidió a las 27 naciones del bloque que adopten una estrategia de igualdad y dijo que incluso en países con una amplia aceptación y apoyo a la igualdad de derechos, “no siempre se ha traducido en mejoras claras en la vida de las personas LGBTIQ”.

El plan de la Unión Europea promete acciones específicas, como la protección legal contra la discriminación en el trabajo y los delitos motivados por prejuicios, y ayuda al reconocimiento transfronterizo de las familias formadas por minorías sexuales.

La estrategia de la Unión Europea se adopta “en un momento en el que somos testigos de la erosión o retroceso de los derechos fundamentales en algunos Estados miembros”, dijo la comisión.

Nota Original:EU Defends LGBTIQ Rights in Its First Ever Equality Strategy

