Turquía.- El Constitucional de Turquía mantiene la inmunidad para los civiles que actuaron contra golpe de Estado

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Constitucional de Turquía ha rechazado este miércoles una petición que buscaba anular el polémico decreto que concede inmunidad legal a los civiles que actuaron contra el intento de golpe de Estado en el país en 2016, la mayoría de ellos partidarios del presidente, Recep Tayip Erdogan.



El decreto, aprobado en virtud del estado de emergencia --que duró dos años-- que se declaró en Turquía tras el fracasado golpe, se aplicó a miles de personas que se enfrentaron a los soldados participes del intento de golpe de Estado y ofrecieron resistencia, a quienes Erdogan aclamó como héroes y cuyas investigaciones por delitos no condujeron a cargos.



Esta petición que buscaba revocar la inmunidad otorgada a los opositores al fallido golpe ha sido presentada por el principal partido de la oposición, el Partido Popular Republicano (CHP), y considerada finalmente como constitucional por el Tribunal, según informa la agencia Bloomberg.



El CHP argumentaba que las disposiciones del decreto equivalían a una amnistía de facto que solo podía concederse con una ley aprobada por una mayoría de tres quintos en el Parlamento del país. En este sentido, el decreto declara que cualquier persona, sin importar cargo o rango, que se enfrentara a los ejecutores del intento de golpe estarían exentas de cualquier responsabilidad penal.



La petición reclamaba que la redacción del decreto es "ambigua" y que "podría dar lugar a graves problemas en el futuro".



La sentencia no ha sido bien acogida por todos los sectores, ya que la Iniciativa de Abogados Detenidos la ha criticado duramente al recordar que ratifica "cualquier delito cometido con el fin de suprimir el intento de golpe de Estado y las actividades terroristas que tuvieron lugar el 15 de julio de 2015 y las acciones que pueden considerarse como la continuación de estas", es decir, les concede "impunidad", según recoge 'Ahva News'.



También el Colegio de Abogados de Turquía se ha opuesto a este decreto, ya que no deja claro qué tipo de acciones podrían considerarse como una promoción de los objetivos del golpe, mientras que el expresidente turco Abdullah Gül ha pedido su "revisión" porque es "preocupante en términos de un Estado de derecho".



El intento de golpe de Estado de 2016 en Turquía se cobró la vida de 251 personas y dejó heridas a más de mil, y fue achacado por Ankara al clérigo islamista Fetulá Gulen, residente en Estados Unidos.

Te Recomendamos