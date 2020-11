Tiger y Rahm arrancan con fuerza el Masters de Augusta, con Casey en cabeza

El estadounidense Tiger Woods, defensor del título, y el español Jon Rahm, número dos mundial, comenzaron con fuerza el Masters de Augusta 2020 el jueves, en una primera ronda marcada por la lluvia en la que el inglés Paul Casey tomó el liderato.

Después de ser interrumpida durante casi tres horas por la lluvia, la ronda inicial fue suspendida al anochecer en el Augusta National Golf Club cuando 44 jugadores todavía no habían concluido sus recorridos.

En su primer Masters sin el apoyo de sus entusiastas aficionados, Tiger Woods respondió a las críticas que ha recibido este año con una espectacular tarjeta de 68 golpes, cuatro bajo par, que le deja a tres de distancia de Casey.

Esta actuación, con la que iguala su mejor inicio de Masters desde 2010, situó a Woods en el cuarto lugar, compartido con su compatriota Patrick Reed, el inglés Lee Westwood, el sudafricano Louis Oosthuizen y el japonés Hideki Matsuyama.

Woods, cuyo triunfo en 2019 completó un memorable retorno a la élite tras sus cirugías de espalda, comenzó la jornada con tres hoyos pares pero después su juego comenzó a tomar ritmo, con birdies en los hoyos 13, 15, 16 y 1.

El ex número uno mundial, de 44 años, demostró que su talento y conocimiento del campo son suficientes para seguir siendo competitivo en Augusta, donde persigue un triunfo con el que igualaría las seis chaquetas verdes de Jack Nicklaus y batiría el récord total de títulos PGA con 83.

"Simplemente es experiencia", dijo. "Sé cómo jugar en este campo. Hay una sensación de comodidad cuando vengo, porque entiendo cómo jugar aquí".

Su tarjeta de 68 golpes fue también su primera ronda de un Grand Slam sin bogeys desde el Campeonato de la PGA de 2009.

- Trío de estadounidenses en cabeza -

El inglés Paul Casey mantendrá el liderato del Masters como mínimo hasta que la primera ronda se retome el viernes a las 07H30 locales (12H30 GMT).

Casey logró una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, sin ningún bogey y sacando partido del estado blando en el que se encuentra el Augusta National por la lluvia.

De 43 años, el inglés cuenta con tres torneos PGA en su palmarés y ahora aspira a inaugurar su vitrina de Grand Slams en el Masters, que por primera vez se juega sin espectadores por culpa de la pandemia de coronavirus.

Con el resultado del jueves igualó su mejor ronda en un torneo de Grand Slam, que hasta ahora era la cuarta del Masters de 2018, mientras que su mejor resultado en un 'Major' lo consiguió en agosto con una segunda posición en el Campeonato de la PGA.

"No he jugado un golf particularmente bueno desde que golpeó la pandemia. Estoy tan emocionado por llegar aquí", dijo Casey. "He puesto mucho trabajo en el juego de este campo de golf y ha valido la pena".

Los estadounidenses Webb Simpson y Xander Schauffele, ambos con 67 golpes, están empatados en el segundo lugar.

- Rahm se rehace de mal inicio -

El español Jon Rahm, quien trata de desbancar a Dustin Johnson en la cabeza del ranking de la PGA, terminó con 69 golpes, a cuatro del líder, en el grupo que ocupa el octavo lugar.

Rahm llegó al Masters con la intención de alzar su primer título de Grand Slam 40 años después de que su compatriota Seve Ballesteros triunfara en Augusta, pero tuvo un inicio de ronda complicado al cometer dos bogeys consecutivos.

El español logró rehacerse rápidamente en los siguientes hoyos con birdies en los hoyos 13, 15 y 18 y un eagle en el 3.

Rahm jugó junto a Bryson DeChambeau, campeón del pasado Abierto de Estados Unidos, que terminó con 70 golpes tras cometer un doble bogey en su primer paso por el temido Amen Corner.

En el hoyo 13, el golfista californiano lanzó la pelota contra los arbustos y necesitó de dos chips para alcanzar el green.

"No ejecuté los golpes como normalmente hago", reconoció DeChambeau. "Claramente hoy no di lo mejor y aún así pude estar por debajo del par".

Favoritos como Dustin Johnson o Justin Thomas, quien abrió con cuatro birdies en sus primeros cinco hoyos, se encontraban jugando cuando cayó la noche sobre el campo, al igual que le ocurrió al mexicano Abraham Ancer y al colombiano Sebastián Muñoz.

- Clasificación del Masters de Augusta tras el final parcial de la primera ronda el jueves (par-72):

65 - Paul Casey (ENG)

67 - Webb Simpson (USA), Xander Schauffele (USA)

68 - Hideki Matsuyama (JPN), Lee Westwood (ENG), Louis Oosthuizen (RSA), Patrick Reed (USA), Tiger Woods (USA)

69 - Jazz Janewattananond (THA), Jon Rahm (ESP), Tony Finau (USA), Matt Wallace (ENG)

70 - C.T. Pan (TPE), Marc Leishman (AUS), Larry Mize (USA), Matt Kuchar (USA), Bryson DeChambeau (USA), Jason Day (AUS), Kim Si-woo (KOR)

js-gbv/ma