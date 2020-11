The Weeknd tocará en el show del entretiempo en el Super Bowl 2021

Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, llega al estreno internacional de "Uncut Gems" en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en Toronto, Ontario, Canadá, el 9 de septiembre de 2019. REUTERS/Mark Blinch/Files

LOS ÁNGELES, 12 nov (Reuters) - El cantante canadiense The Weeknd actuará en el espectáculo del entretiempo del Super Bowl 2021, anunciaron el artista y la NFL el jueves.

"Tocaré en el icónico escenario. Nos vemos el 02/07/21", dijo el cantante en una publicación en su cuenta de Twitter con el logo del juego.

El Super Bowl, que se realizará el 7 de febrero de 2021 en Tampa, Florida, es el evento televisivo más visto del año en Estados Unidos y el show del entretiempo es uno de los mayores honores en el negocio de la música.

"Todos crecimos viendo a los principales artistas tocar en el Super Bowl y uno solo podía soñar estar en esa posición. Estoy honrado y eufórico de estar en el centro de ese famoso escenario este año", dijo The Weeknd en un comunicado.

A principio de este año, Jennifer Lopez y Shakira dieron un espectáculo de poder femenino y fuerza latina en el entretetiempo. Otros intérpretes incluyeron a Lady Gaga, Kate Perry, Prince y los Rolling Stones.

The Weeknd, de 30 años, comenzó su carrera en 2010 y tuvo exitosas canciones de R&B como "Can't Feel My Face", "Heartless" y "Blinding Lights". Ha ganado tres premios Grammy y nueve galardones de Billboard.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)