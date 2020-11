The Weeknd será el nuevo protagonista musical de la Super Bowl

El cantante y compositor canadiense The Weeknd. EFE / Ignacio Brotons/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 12 nov. (EFE).- The Weeknd será el protagonista del próximo espectáculo de medio tiempo en la Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos en Estados Unidos y que recibe gran atención en el resto del mundo.

Así, The Weeknd tomará el relevo de Jennifer Lopez y Shakira, quienes entregaron a principios de año una actuación con marcado acento latino sobre un escenario por el que han pasado Madonna, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Timberlake, Bruno Mars, Coldplay y Beyoncé en los últimos años.

"Todos crecimos viendo a los artistas más importantes del mundo en la Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición. Me siento honrado y exultante por ser el centro de ese escenario este año", ha asegurado el cantante en un comunicado.

La próxima Super Bowl, evento deportivo que sirve como final de la liga profesional de fútbol americano NFL, se celebrará en Tampa Bay (Florida) el 7 de febrero de 2021.

No está claro cómo será el formato en plena pandemia del coronavirus, pues la actuación suele reunir a cientos de miles de espectadores en directo, tanto en televisión como en las gradas y el propio campo, además de bailarines y otros artistas invitados.

"Después de un año sin música, estamos ansiosos por ver a The Weeknd transformar el escenario más grande del mundo con su talento y creatividad ilimitados, ofreciendo lo que sin duda será una actuación inolvidable que será recordada en los próximos años", ha señalado al respecto Todd Kaplan, el vicepresidente de publicidad de Pepsi, marca patrocinadora del evento.

The Weeknd protagonizó en los últimos premios MTV VMA una de las actuaciones más comentadas durante la actual pandemia, cuando decidió cantar solo en la azotea de un rascacielo de Nueva York grabado con helicóptero.

Su número en la SuperBowl tendrá como reto a batir la audiencia que Shakira y Jennifer Lopez obtuvieron con el anterior espectáculo, visto en directo por más de 103 millones de espectadores.

Las dos cantantes presumieron de orgullo latino en un trepidante espectáculo más hispano que nunca con la participación especial de las estrellas de la música urbana J Balvin y Bad Bunny.