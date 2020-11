Tanzania.- El opositor Tundu Lissu dice que huyó de Tanzania tras recibir amenazas de muerte después de las elecciones

01/01/1970 El candidato opositor Tundu Lissu durante un acto de campaña en Tanzania POLITICA AFRICA TANZANIA INTERNACIONAL CHADEMA



Desvela que fueron formuladas cuando se le retiró la escolta oficial después de la votación



Reitera que fue el ganador y acusa a Magufuli de lograr la reelección a través del "fraude"



El principal candidato opositor a la Presidencia de Tanzania, Tundu Lissu, ha afirmado este jueves que huyó del país porque "su vida estaba en peligro" después de recibir amenazas de muerte una vez le fue retirada la escolta tras las elecciones del 28 de octubre, en las que la oposición ha denunciado fraude.



"En cuanto anunciaron los resultados de las llamadas elecciones, la protección policial con la que conté durante la campaña fue retirada e inmediatamente después empecé a recibir amenazas de muerte", ha señalado Lissu en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC.



"Al menos en dos ocasiones recibí llamadas de personas que dijeron que tenían órdenes de acabar conmigo de una vez por todas", ha detallado. "Me recomendaron huir para salvar mi vida, y es lo que hice", ha añadido el vicepresidente del opositor Chadema y candidato a la Presidencia por este partido.



Así, ha argumentado que tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2017, "hubiera sido estúpido no tomarme en serio estas amenazas". "Ha pasado antes, sobreviví a un intento de asesinato", ha recordado, antes de puntualizar que los responsables de las amenazas podrían ser miembros de los aparatos de seguridad e Inteligencia.



Por otra parte, Lissu ha negado que vaya a buscar asilo político en Bélgica, donde es residente legal y donde recibió tratamiento médico tras sobrevivir al atentado contra su vida. "No hay motivo para buscar asilo político", ha incidido.



"Estoy aquí porque quiero continuar la lucha. El mundo debe saber lo que ha estado pasando en Tanzania estos cinco años y lo que implican estas elecciones para el futuro del país", ha manifestado el opositor, quien ha indicado que "no es la primera ni la última persona en mantener la lucha desde fuera del país".



Lissu ha rechazado además las recientes declaraciones del Gobierno tanzano, que ha dicho que no hay pruebas que respalden la existencia de amenazas contra líderes opositores y les ha acusado de utilizar este argumento para evitar reconocer su derrota en las elecciones.



"No fuimos derrotados en las urnas, fuimos derrotados por criminales organizados que usan los recursos del Estado para robar las elecciones", ha dicho Lissu, que ha hecho hincapié en que la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) "vio irregularidades". "Fueron unas elecciones robadas", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que hubo "un fraude a escala nacional".



El vicepresidente de Chadema ha asegurado además que su partido "sobrevivirá a la dictadura", si bien ha denunciado la "horrible persecución" que han sufrido sus miembros durante el primer mandato de cinco años del presidente, John Magufuli.



"Nuestra gente fue asesinada, fue enviada a prisión, aterrorizada durante estos cinco años", ha dicho. "Debemos atravesar pruebas y problemas terribles, porque la Administración de Magufuli va a ser lo mismo que estos cinco años", ha agregado. "Quedan días terribles por delante, pero sobreviviremos a la dictadura", ha remachado.



LA SALIDA DE LISSU DE TANZANIA



Lissu, quien la semana pasada buscó refugio en la Embajada de Alemania a raíz de la campaña de detenciones por parte de la Policía tras los comicios y tras denunciar amenazas contra su seguridad, abandonó el país africano durante la jornada del martes.



Lissu fue detenido brevemente la semana pasada, al igual que los líderes de los partidos Chadema y ACT-Wazalendo, Freeman Mbowe y Zitto Kabwe, respectivamente, por convocar protestas contra la victoria del presidente, John Magufuli, en las elecciones.



Junto a ellos fue detenido el exparlamentario Godbless Lema, quien fue arrestado el domingo en Kenia tras cruzar la frontera de forma irregular junto a su familia. Lema, liberado el lunes, ha denunciado la existencia de un complot para asesinarle.



El comandante de la Policía de Dar es Salaam, Lazaro Mabosasa, afirmó la semana pasada que los opositores detenidos eran sospechosos de terrorismo a raíz de supuestos planes para incendiar gasolineras, mercados y edificios gubernamentales en el marco de las protestas convocadas contra los resultados oficiales.



La comisión electoral anunció que Magufuli se ha hecho con el 82,9 por ciento de los votos, por el 12,8 por ciento recabado por Lissu. El partido gubernamental obtuvo además el 99 por ciento de los votos en las parlamentarias.



Tanto Chadema como ACT-Wazalendo se han negado a reconocer el resultado de las elecciones, durante las que han denunciado que se produjeron irregularidades y fraude y han pedido a la comunidad internacional que tampoco reconozca la reelección de Magufuli.



MAJALIWA REPITE COMO PRIMER MINISTRO



Por otra parte, el presidente tanzano ha vuelto a nombrar este jueves a Kassim Majaliwa como primer ministro del país, lo que ha sido ratificado por el Parlamento, dominado completamente por el gubernamental Chama Cha Mapinduzi (CCM).



Majaliwa, que ha dado las gracias a Magufuli por volver a nombrarle para el cargo, ha recibido el apoyo de los 350 parlamentarios que han participado en la votación, según ha informado el diario local 'Daily News'.



El político, miembro del CCM, entró en el Parlamento tras las legislativas de 2010 y fue integrante del departamento de Gobierno Local y Administración Regional de la oficina del primer ministro entre este año y 2015. Mafuguli le nombró primer ministro tras su victoria en 2015.



Magufuli, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, ha sido muy criticado a nivel internacional por la campaña de persecución contra la oposición y las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, entre otros.