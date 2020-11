Tamara Falcó asegura que todavía NO es Marquesa de Griñón ¿por qué?

25/09/2020 TAMARA FALCÓ EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 12 (CHANCE)



Este año ha sido uno de los más dolorosos para la familia Falcó y es que han sido tres pérdidas que nunca podrán olvidar. Tamara Falcó tuvo que afrontar la muerte de su padre cuando el confinamiento acababa de empezar en toda España y lo cierto es que fueron momentos muy duros para ella, que se enteraba de que heredaría el título de Marquesa de Griñón.



Como bien confesó en una entrevista a la revista HOLA, hasta que no lo solicitase formalmente, no podría hacer uso de él y hasta entonces, no sería Marquesa. Esta petición se produjo el 13 de octubre, cuando la hija de Isabel Preysler solicitó el título del que su padre había hecho gala durante tantos años.



Un título que tardaría 30 días en llegar desde el día de la petición y que por el motivo que sea, no ha llegado ya que Tamara Falcó ha confesado en El Hormiguero que NO es Marquesa todavía: "Aún no lo soy, aunque no queda mucho. Se supone que el 25 de noviembre". Parece que se ha retrasado por algún motivo que la socialité no ha querido desvelar en el programa y que se ha reservado para su intimidad... Así que tendremos que esperar hasta el 25 de noviembre para llamar a la hermana de Ana Boyer, Marquesa.