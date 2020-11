Sophia Loren vuelve al cine en La vida por delante: "Me encanta trabajar con mi hijo Edoardo, tenemos un alma en común"

12/11/2020 Sophia Loren vuelve al cine en La vida por delante CULTURA NETFLIX



LOS ÁNGELES, 12 (EUROPA PRESS)



Sophia Loren regresa al cine tras una década alejada de la gran pantalla. La gran diva italiana protagoniza 'La vida por delante', un drama dirigido por su hijo Edoardo Ponti que llega a Netflix este viernes 13 de noviembre y que también cuenta con la participación de la actriz española Abril Zamora.



Esta es la tercera ocasión en que la intérprete italiana se pone a las órdenes de su hijo Edoardo, después de trabajar juntos en 'La voz humana' y 'Entre extraños'. "Me encanta trabajar con mi hijo. Quiero hacerlo siempre, tenemos un alma en común", aseguró la actriz en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press.



Edoardo Ponti también está encantado de volver a colaborar con su madre. Para la veterana actriz fue todo un desafío trabajar con un actor no profesional como Ibrahima Gueye, el niño emigrante senegalés que protagoniza la película. Ponti dejó que ambos vivieran juntos durante el rodaje para que pudieran conocerse mejor.



"Mi madre no da nada por sentado. Se acerca a cada película como si fuera la primera. No se cansa, lo da todo. Y a lo largo de los años he aprendido una lección de mi madre: abraza el miedo y la ansiedad, significa que te preocupas", afirmó el hijo de Carlo Ponti.



El director también destacó el hecho de que Loren jamás se sintió como un icono, a pesar de ser todo un mito del cine. "Creo que a mucha gente le gusta cómo actúa Sophia Loren porque nunca se aferró a esa etiqueta de icono. Eso es algo que le asignaron", dijo Edoardo.



UN ORGULLO DE MUJER



El encuentro virtual también contó con la participación de Isabella Rossellini. La actriz de 'Terciopelo Azul' se deshizo en halagos hacia su compatriota y admirada Shopia Loren. "Edoardo, tu madre siempre significó para mí una forma de ser mujer. Sophia nos demostró que las mujeres italianas no eran madres sumisas, sino mujeres con un gran orgullo que mantenían unidas a sus familias", señaló Rosselini.



'La vida por delante' es una adaptación de la novela The Life Ahead, escrita por Romain Gary. La historia ya fue llevada al cine en el año 1977 bajo el título Madame Rose. El filme, protagonizado por la actriz francesa Simone Signoret, se alzó con el premio Oscar a Mejor Película Extranjera.



En esta nueva versión de la película, Sophia Loren se pone en la piel de Madame Rosa, una superviviente del Holocausto que regenta una guardería en la costa de Italia. Rosa acoge al senegalés Momo, un niño de la calle de 12 años que le había robado. Los dos, solitarios por naturaleza, se protegen el uno al otro y acaban formando una familia muy poco convencional.



A lo largo de su carrera, Sophia Loren ha conseguido más de 50 premios internacionales, entre ellos dos premios Oscar y un premio BAFTA. Con esta última incursión en el cine, la actriz podría conseguir una nominación al Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en la cinta. A sus 86 años, la diva italiana demuestra que todavía le queda mucho cine por delante.