Senado da primer paso para confirmar a Shelton a junta de la Fed

(Bloomberg) -- El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dio el primer paso para que el Senado confirmara la próxima semana a Judy Shelton a la junta de la Reserva Federal, una de las dos nominaciones pendientes del presidente, Donald Trump.

El senador John Cornyn había dicho dijo previamente el jueves que la votación “podría ser la próxima semana”.

En septiembre, la controvertida candidata de Trump para la junta de la Fed aún no tenía suficiente apoyo para conseguir la confirmación, dijo el senador John Thune, líder de la Cámara de Diputados, dijo en ese momento.

Lisa Murkowski, republicana de Alaska que no había anunciado previamente su posición, dijo el jueves que apoyaría a Shelton. Pero Mitt Romney, republicano de Utah, reiteró su oposición.

Susan Collins es la única otra republicana que ha dicho públicamente que votará contra Shelton en el Senado. Los republicanos tienen una mayoría de 53-47.

En julio, después de un retraso de más de un año, el Comité Bancario del Senado avanzó en la nominación de Shelton en una votación de línea de partido. El otro candidato a la Fed, Christopher Waller, también fue aprobado por el panel y está pendiente ante el pleno del Senado. Waller es director de investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, y se esperaba que obtuviera suficientes votos.

Nota Original:Senate Takes First Step to Vote on Shelton Confirmation to Fed

