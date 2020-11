Rusia insiste en que no habrá fuerzas de paz turcas en Nagorno Karabaj

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu. EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Moscú, 12 nov (EFE).- Rusia insistió hoy en que no habrá participación turca en el contingente ruso de fuerzas de paz que se está desplegando en la línea de contacto en Nagorno Karabaj tras el acuerdo firmado entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin a la guerra en este territorio.

"No habrá unidades de pacificación de Turquía desplegadas en Nagorno Karabaj. Hay una provisión clara sobre esto en la declaración conjunta de los líderes" de Azerbaiyán, Armenia y Rusia sobre el cese de las hostilidades en esta zona, señaló hoy el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

El Gobierno turco afirmó este jueves que el miércoles por la noche se firmó un acuerdo con Rusia para establecer un mecanismo o centro de control en territorio azerbaiyano que supervise el cese al fuego y dijo que el rol de Turquía será el mismo que el de Rusia.

Una delegación rusa llegará este viernes a Turquía para abordar los detalles de esta cooperación, indicó hoy el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, desde Bakú.

Lavrov especificó que la movilidad de los observadores turcos se limitará al perímetro del este centro, fuera del Karabaj.

"El movimiento de los observadores turcos se limitará a las coordinadas geográficas que serán determinadas por el despliegue del futuro centro de monitoreo ruso-turco fuera del Karbaj", indicó el jefe de la diplomacia rusa.

El Kremlin atribuyó la confusión en torno a si se trata de fuerzas de paz turcas o a un "posible malentendido".

"Nuestro entendimiento es que las fuerzas rusas servirán de pacificadores y están siendo ya desplegadas en la línea de contacto. Y la interacción con soldados turcos se hará a través de un centro de monitoreo en territorio azerbayano", dijo en su rueda de prensa diaria su portavoz, Dmitri Peskov.

Desde el pasado martes, cuando se firmó el acuerdo entre Ereván y Bakú bajo la mediación del presidente ruso, Vladímir Putin, Rusia ha enviado ya al Karabaj a más de 750 soldados de los 1.960 que formarán el contingente de paz.

Peskov recalcó que las fuerzas pacificadoras y el centro de control del alto el fuego son dos cosas diferentes, y subrayó que una participación turca en el mantenimiento de la paz "no puede ser un tema de discusión solo entre Moscú y Ankara, sino que las partes enfrentadas tienen que dar su consentimiento".

La cuestión de una participación turca en el mantenimiento de la paz en Nagorno Karabaj la mencionó por primera vez el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, en su discurso a la nación el martes tras firmar el acuerdo de paz tripartito con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el líder ruso, Vladímir Putin.

El documento, negociado sin la participación de EEUU y Francia, los otros copresidentes del Grupo de Minsk para el arreglo del conflicto junto a Rusia, estipula el establecimiento de un "centro de fuerzas de paz" para controlar el alto el fuego, pero no menciona ni a Rusia ni a Turquía.

Lavrov señaló que Rusia de ninguna manera quiere distanciarse de sus colegas del Grupo de Minsk, y subrayó que representantes de Washington y de París llegarán en las próximas semanas a Moscú para abordar la implementación del acuerdo de paz.