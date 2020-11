Reino Unido quiere crear dos millones de empleos verdes al 2030

(Bloomberg) -- El Gobierno del Reino Unido anunció el jueves la creación de un grupo de trabajo de empleos verdes cuyo objetivo es ubicar a las industrias bajas en carbono al centro de su recuperación económica.

Busca crear dos millones de empleos verdes para 2030 y se adelanta a un importante discurso que el primer ministro, Boris Johnson, dará pronto sobre una supuesta revolución industrial verde, que se espera incluya una prohibición de la venta de automóviles de gasolina y diésel para 2035 o antes.

El desafío para Johnson será garantizar que puede crear nuevos puestos de trabajo con la suficiente rapidez en un momento en que la economía del Reino Unido ha sido impactada por el coronavirus y un brexit que ya se divisa en el horizonte.

La perspectiva de crear puestos de trabajo en las florecientes industrias de vehículos eléctricos o eólica offshore está tintada de un extraño optimismo en un mercado en el que el desempleo en el Reino Unido ha aumentado a su nivel más alto en cuatro años.

“Las empresas necesitan desesperadamente un marco para planificar y ha habido incertidumbre sobre el futuro de los viajes”, dijo Kate Bell, directora de derechos, internacional, social y económico en el Congreso de Sindicatos (TUC, por sus siglas en inglés). “Es necesario moverse rápidamente”.

La urgencia de crear más puestos de trabajo está aumentando. A pesar de un inigualable apoyo gubernamental para ayudar a pagar los salarios de los trabajadores, el desempleo en el Reino Unido tuvo su mayor aumento desde la crisis financiera durante el verano, impulsando la tasa de desempleo a 4,8%, la más alta en cuatro años.

Los recortes de empleo aumentaron en un récord de 181.000 en el tercer trimestre y parece que alcanzarán su punto máximo cuando se retire el programa de licencias a finales de marzo. Ante una pandemia que está remodelando el panorama laboral, estas licencias podrían convertirse en un desempleo arraigado si los trabajadores no logran encontrar trabajo o cumplir con las habilidades requeridas en las posiciones recién creadas.

El TUC ha identificado 1,24 millones de puestos de trabajo que podrían crearse en todo el Reino Unido en dos años mediante la inversión de 85.000 millones de libras en áreas como el aislamiento térmico de hogares, la carga de vehículos eléctricos y la plantación de árboles.

El nuevo grupo de trabajo se reunirá por primera vez el jueves y busca crear puestos de trabajo tanto ahora como a largo plazo. Incluirá representantes de Orsted AS, Nissan Motor Co., Tata Steel Ltd, BP Plc y TUC.

Una investigación realizada por Cambridge Econometrics, en nombre de Greenpeace, halló esta semana que una prohibición para 2030 de automóviles y camionetas de gasolina, diésel e híbridos podría crear 32.000 nuevos empleos para el mismo año y aumentar el producto interno bruto en 0,2%, o 4.200 millones de libras.

