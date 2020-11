Problemas en pozo mexicano Zama se resolverían en 2021: Premier

(Bloomberg) -- El enorme yacimiento mexicano de petróleo Zama debería encontrar una solución a principios del próximo año para un conflicto sobre quién será su operador, según uno de los propietarios del campo.

Premier Oil Plc, que tiene una participación de 25% en el proyecto, señaló el jueves que se espera que los problemas relacionados con un proceso llamado unitización se resuelvan en el primer trimestre, lo que permitiría que se tome una decisión de inversión final más adelante en 2021.

El campo Zama, el mayor descubrimiento nuevo que haya realizado una empresa privada en México durante décadas, está en el centro de una disputa sobre quién debería operar el proyecto. El depósito, descubierto en 2017 y operado por Talos Energy Inc., se extiende hasta un bloque cuyas licencias están en manos de la estatal Petróleos Mexicanos.

En julio, la Secretaría de Energía de México pidió a Pemex y un consorcio encabezado por Talos presentar dentro de un plazo de 120 días hábiles un acuerdo para unificar los depósitos y decidir quién debería operarlo.

La disputa ya ha retrasado el plan de Premier de vender su participación en el descubrimiento para pagar deudas. La compañía dijo que las conversaciones sobre la unitización “están avanzando”, sin dar más detalles. Wintershall Dea GmbH también tiene una participación en el proyecto.

Nota Original:Mexico’s Zama Hurdles Could Be Resolved Next Year, Premier Says

