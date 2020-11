Primer positivo en un crucero en el Caribe tras reanudarse operaciones

Vista general de un crucero de lujo SeaDream EFE/Natxo Francés/Archivo

San Juan, 12 nov (EFE).- Un pasajero del crucero SeaDream 1 de la naviera SeaDream Yacht Club se ha convertido en la primera persona a bordo en este tipo de embarcaciones de recreo que ha sido diagnosticada como contagiada por la covid-19 después de reanudarse esta clase de viajes tras el inicio de la pandemia el pasado marzo.

Medios de la región caribeña se hacen eco este jueves de la información que divulga el sitio en internet de viajes The Points Guy, que detalla que se trata de un grave revés para la industria de los cruceros en el Caribe, que llevaba mucho tiempo paralizada desde el estallido de la pandemia el pasado mes de marzo.

La información disponible detalla que un pasajero del SeaDream 1 fue diagnosticado positivo de forma preliminar a una prueba de la covid-19.

Un periodista del The Points Guy que viajaba en el crucero fue quien conformó la noticia.

The Points Guy indica que es el primer positivo en un crucero tras reanudarse la navegación en el Caribe desde el inicio de la pandemia a mediados del pasado mes de marzo.

Según el relato del periodista, el capitán de la embarcación habría informado a los pasajeros del positivo a través del intercomunicador del barco el miércoles.

Los pasajeros recibieron instrucciones de regresar a sus cabinas y permanecer aislados allí.

EL BARCO SE ENCONTRABA FRENTE A LAS GRANADINAS

El barco estaba anclado frente al territorio caribeño de las Granadinas y tras el anuncio volvió de regreso a Barbados.

Según The Points Guy esta información es un gran revés para la industria de los cruceros en el Caribe.

La publicación subraya que la compañía tenía la esperanza de que las estrictas pruebas tomadas por SeaDream Yacht Club mantuvieran a la covid-19 fuera de sus barcos.

Las pruebas exhaustivas a pasajeros y tripulación de la covid-19 fueron una parte integral de los esfuerzos de la compañía para crear una burbuja que aislara de la covid-19.

Los pasajeros fueron examinados antes de viajar al barco y también antes de abordar, según la compañía de cruceros.

SeaDream también realizaba pruebas a los pasajeros cada cuatro días después de la salida.

La naviera tiene como centro de viajes para el Caribe Barbados y confiaba en sus estrictas medidas para evitar contagios, lo que parece que no ha sido suficiente.

LAS TRAVESIAS COMENZARON EL 7 DE NOVIEMBRE

Las travesías de SeaDream Yacht Club comenzaron el 7 de noviembre por el Caribe.

"Como la primera línea de lujo en comenzar a navegar nuevamente, hemos aprendido muchas lecciones y confiamos en que podemos brindar un ambiente seguro sin sacrificar el lujo", dijo Andreas Brynestad, portavoz de SeaDream en el anuncio de septiembre del inicio de los viajes desde Barbados.

Además de Barbados, los itinerarios incluyen escalas en San Vicente y las Granadinas y Granada, entre otros puntos del Caribe.

A pesar de que la región caribeña no es una de las a nivel mundial más golpeadas por la covid-19 la pronta apertura de fronteras en algunos países como Bahamas o Jamaica, con el objetivo de ayudar a la industria turística, provocó un dramático aumento de contagios que supuso el volver a las medidas iniciales de control, que todavía continúan en muchos países de la región.