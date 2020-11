Presidente mexicano explica su decisión de no aceptar llamada telefónica con Biden

Presidente de México: esperar resultado oficial no implica avalar denuncia de fraude en EEUUMéxico, 9 Nov 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que esperar el pronunciamiento oficial del resultado de las elecciones en Estados Unidos no significa que apoye las denuncias de "fraude" realizadas por el mandatario Donald Trump."El esperar no significa que nosotros vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no lo sabemos, ni nos corresponde, eso lo tiene que saber la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos", aclaró el mandatario izquierdista en su habitual conferencia matutina.El republicano Trump, que se postuló a la reelección, denunció que la votación fue amañada y que hubo una conspiración de los demócratas para arrebatarle el comicio, en los que ganó el demócrata Joe Biden de acuerdo con proyecciones de los medios estadounidenses.Hasta ahora, el equipo de Trump no ha mostrado pruebas de la existencia de un fraude."Eso de pronunciarnos es como si fuéramos nosotros jueces electorales (...) No vamos a intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos y no debe de haber ninguna preocupación", señaló el presidente mexicano.Previo a su llegada al poder en 2018, López Obrador denunció dos veces haber sido víctima de fraude tras perder las carreras presidenciales de 2006 y 2012.AMLO, acrónimo con el que se le conoce, descartó tener alguna diferencia con Biden, pero reiteró que esperará un resultado oficial para felicitarlo."Queremos actuar con prudencia, esperemos a que las autoridades resuelvan, entonces nos vamos a pronunciar", dijo.Subrayó que cualquiera que sea el resultado en Estados Unidos, su mayor socio comercial y con el que comparte una frontera de más de 3.000 km, buscará mantener una buena relación con el futuro inquilino de la Casa Blanca."En ningún caso, con Joe Biden o con Donald Trump, habrá mala relación entre México y Estados Unidos", afirmó.El mandatario izquierdista, cuyo primer y hasta ahora único viaje internacional fue en julio pasado a Washington para visitar a Trump, dijo que éste "nunca tomó una decisión sin consultarnos".El 5 de marzo de 2012, cuando López Obrador era precandidato, sostuvo un encuentro con Biden, quien era por entonces vicepresidente del Barack Obama.Pero en julio pasado, cuando visitó la Casa Blanca, el mexicano no concertó un encuentro con el candidato demócrata.nc/jla/yow

