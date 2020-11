Portaltic.-Microsoft permite interactuar con múltiples 'apps' de Android en Windows 10 con 'Your phone'

12/11/2020 Soporte para múltiples apps Android en 'Your phone'. La experiencia que provee Microsoft con la aplicación 'Your phone' está disponible para usuarios de teléfonos móviles de Samsung, que ahora también permite interactuar con mútiples apps de Android en un ordenador con Windows 10. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 12 (Portaltic/EP)



La experiencia que provee Microsoft con la aplicación 'Your phone' está disponible para usuarios de teléfonos móviles de Samsung, que ahora también permite interactuar con mútiples apps de Android en un ordenador con Windows 10.



'Your phone' está disponible para una serie de 'smartphones' Galaxy de Samsung (Note20 5G, Note20 Ultra 5G, Z Fold2 5G, Z Flip y Z Flip 5G), que funcionen con Windows 10 y 'Link to Windows' integrado, así como para los usuarios de Windows Insiders y otros programas de prueba de Microsoft.



Se trata de una aplicación que permite que los usuarios abran una 'app' de Android desde sus ordenadores con Windows 10, sin necesidad de tener que instalarla, pudiendo añadirla directamente a la barra de tareas, a los favoritos o al menú de inicio.



Microsoft ha anunciado este jueves que ha iniciado la distribución del soporte para múltiples aplicaciones, lo que significa que los usuarios de los teléfonos compatibles podrán abrir e interactuar con varias 'apps' de ese sistema operativo en Windows 10 de forma simultánea.



Estas 'apps' Android se abren en ventanas diferentes y, según señala la compañía en su blog oficial, se puede interactuar con ellas incluso si 'Your phone' no está abierto. Asimismo, permite buscar aplicaciones ancladas a la barra de tareas con anterioridad a través del buscador de Windows, dentro de la lista de las aplicaciones de Inicio.